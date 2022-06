“Me arrancó la bombacha”: la declaración de otra joven que dice haber sido abusada por Sebastián Villa

“Él, en un momento, me arrancó la bombacha. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien, me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría”. El relato pertenece a una joven que declaró como testigo en la causa donde el delantero Sebastián Villa está imputado de abuso sexual. Cuando la joven de 22 años dice él, se refiere al delantero de Boca Juniors.

Los hechos que relató F. M., de 22 años, ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Ezeiza, habría ocurrido el 26 de junio del año pasado, la madrugada donde, según la imputación de la representante del Ministerio Público, Villa abusó sexualmente de Rocío Tamara Doldán.

F. M. fue citada a declarar después de que otra testigo la mencionara como otra potencial víctima de abuso la madrugada del 26 de junio del año pasado, en una fiesta que Villa organizó en su casa tras un asado con otros jugadores del plantel de Boca.

Al comenzar su relato, F. M. dijo que fue a lo de Villa desde su lugar de trabajo, un boliche en el barrio de San Telmo. “Cuando entramos estaba todo apagado, había whisky y [otras] bebidas. [Villa] salió de la pieza con la chica, con Tamara [por Doldán]”, recordó.

La testigo dijo que, poco después, comenzaron a bailar y a tomar bebidas. Según el acta de la declaración, testimonial, F. M., de pronto, comienza a llorar.

Después de tomar un vaso de agua, continuó con el relato de los hechos: “En el living yo le pregunté si me regalaba una camiseta. Yo soy hincha de Boca, y me dijo que sí. Ahí estaba con el Vikingo [encargado de la seguridad de Villa]. Sebastián [por el futbolista] había una en la habitación. Me agarró del brazo y con dos empujones me metió en la pieza, fueron dos segundos. Cerró la puerta. Me empezó a besar. Yo le dije que no quería estar con él., que solo quería la camiseta. Me empezó a besar. Yo me quería correr y él me besaba igual en la boca”.

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors

F. M. aseguró que hubo un forcejeo y que Villa la tiró en la cama. “No entendía que le decía que no. Estaba muy borracho”, afirmó.

Villa tenía fecha para el viernes pasado para ser indagado por la fiscal González. Pero la representante del Ministerio Público hizo lugar al pedido de la defensa del imputado, a cargo del abogado Martín Apolo, que pidió postergar la audiencia para el jueves próximo para que su cliente pudiera jugar dos partidos con Boca Juniors, contra Unión de Santa Fe (el viernes pasado) y contra Corinthians, encuentro que se disputará mañana a las 21.30 por los octavos de final de la Copa Libertadores.