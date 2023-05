Misiones: un boxeador noqueó de una trompada a un empleado municipal en medio de una discusión y fue detenido

escuchar

La Policía de Misiones detuvo a un boxeador por noquear de una trompada a un empleado municipal en el marco de una discusión que tuvo lugar en la ciudad de Posadas. Según afirmó la víctima, que se recupera en un hospital local, el deportista lo atacó “sin mediar palabras” y luego lo amenazó, hechos por los cuales impulsó la denuncia correspondiente en sede penal.

De acuerdo con el sitio local Misiones Online, el incidente tuvo lugar en la tarde del miércoles frente a un autoservicio de avenida López Torrez y Trincheras de San José, cuando el recolector de residuos identificado como Remigio Gómez (29) finalizaba su tarea diaria y vio a un grupo de personas discutiendo, por lo que decidió acercarse.

Al llegar hasta donde se encontraba la gente, el trabajador dijo que “sin mediar palabras” uno de los hombres le dio “un golpe de puño en el pómulo derecho” que lo hizo perder el conocimiento y caer al piso. Más tarde, el agresor fue identificado como el boxeador posadeño José “Wally” Mareco.

Tendido sobre el asfalto, la víctima aseguró que recibió otros golpes de puño y que tuvo que ser rescatado por sus compañeros de trabajo. Luego de recomponerse, hizo la denuncia en la seccional tercera de Policía, donde agregó que fue amenazado por el deportista.

Por el hecho intervino el juez de Instrucción 2 de Posadas, Juan Manuel Monte, que ordenó el arresto del acusado. Tras ello, fue el propio Mareco quien se presentó espontáneamente en la comisaría y quedó detenido.

A raíz de las lesiones sufridas, Gómez fue llevado a un hospital local, desde el cual hizo declaraciones al citado medio y dio detalles adicionales respecto de lo ocurrido.

Según indicó, el ataque se produjo luego de que vecinos arrojaran desperdicios, incluyendo carne podrida, fuera de los tachos de basura ubicados en la zona. Ante esta situación, uno de sus compañeros les solicitó que depositaran los desechos dentro de los contenedores y entonces se produjo el altercado.

“Mi compañero intentó comunicarse amablemente para solicitar que tiren los residuos correctamente, pero los vecinos reaccionaron de manera hostil. Empecé a recibir empujones mientras trataba de recuperar el aliento. Le pregunté al hombre qué estaba sucediendo y, en ese momento, el boxeador me golpeó en la sien. Vi todo borroso y traté de reaccionar, pero no pude”, relató la víctima.

Después, el trabajador indicó que al intentar ponerse de pie fue nuevamente atacado por Mareco, quien le dio varios golpes en la cara, el ojo y la cabeza mientras este yacía en el suelo de la avenida López Torrez. También dijo que recibió varias patadas en los brazos y en las piernas.

“Después de golpearme, me amenazó y volvió a desafiarme, diciendo ‘vení, vení’. Yo le respondí que estaba trabajando y me dijo que él también trabajaba. Entonces, me pregunto si ser recolector de basura no es un trabajo, porque recojo la basura y me tratan como basura”, indicó el joven, cuya visión resultó afectada por el ataque y aguarda los resultados de distintos estudios para determinar la extensión del daño sufrido.

