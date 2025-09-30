Morena Rial en la cárcel: cómo fueron sus primeras horas

Morena Rial fue detenida nuevamente y pasó la noche en la comisaría 7ª de San Isidro. La policía la aprehendió en un departamento de Caballito luego de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty revocara su excarcelación por incumplir las condiciones impuestas. El fiscal Patricio Ferrari investiga la causa por robo.

¿Por qué detuvieron de nuevo a Morena Rial?

La jueza Andrea Rodríguez Mentasty revocó la excarcelación de More Rial a pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. La decisión se basó en el incumplimiento de las obligaciones que le permitían continuar el proceso en libertad. Según consta en el expediente judicial al que accedió LA NACION, la mujer no cumplió con varias disposiciones judiciales:

No presentó constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico con la indicación de “modalidad, frecuencia y profesional actuante”.

con la indicación de “modalidad, frecuencia y profesional actuante”. No justificó las ausencias de presentación en sede judicial de las semanas del 18 y 22 de agosto pasado y del 15 y 19 de este mes.

de las semanas del 18 y 22 de agosto pasado y del 15 y 19 de este mes. No presentó la constancia de empleo o medio de subsistencia.

El traslado de Morena Rial

Personal de la Estación de Policía Departamental de San Isidro, con la colaboración de uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, detuvo a Rial, de 26 años, en un departamento de Caballito.

La palabra de Jorge Rial

Jorge Rial habló sobre la situación de su hija en el canal de streaming Carnaval: “Acaban de revocarle la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que, lógicamente, le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad para esperar el juicio hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo otras alternativas, muchísimos mejores."

Jorge Rial habló sobre la detención de su hija

El conductor agregó: “Tenía todo para elegir el camino del bien, el camino de la honestidad, del estudio, pero eligió otro camino que no tiene nada que ver conmigo, con mi hija Rocío, con nietos, mi familia y mis amigos. Tomó esa decisión y es grande, es mayor de edad, tiene dos hijos. Uno asume los actos y las responsabilidades que tienen esos actos. No puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal. Tomó esta decisión y no la pude torcer, seguramente tengo cierta incapacidad. Hablé con ella [por anoche], está llorando. Obviamente, me duele como padre”.

¿Por qué Morena Rial esta imputada?

Rial está imputada por un robo ocurrido el 18 de enero pasado cerca de las 22 en una casa situada en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. El fiscal Ferrari afirma que Rial y otros individuos se constituyeron en la vivienda para robar aprovechando que los dueños de la vivienda no estaban.

La filmación que complica a Morena Rial

Según el fiscal, la joven y sus cómplices llegaron a la vivienda a bordo de un Peugeot 207 blanco conducido por ella. Dos de los delincuentes ingresaron a la casa tras interrumpir el suministro de energía y forzar una ventana, mientras que Rial y los otros cómplices esperaban en el automóvil. Los delincuentes se apoderaron de una notebook.

Tras el robo, las cámaras de seguridad de una estación de servicio registraron el vehículo y una mujer policía que se encontraba en el lugar reconoció a la hija de Jorge Rial, quien admitió su identidad. Poco después, la policía fue alertada sobre el robo en la casa de Villa Adelina.

Los próximos pasos a seguir de Morena Rial

Miguel Ángel Pierri defendió a Morena Rial (Fuente: @miguepierri)

El abogado Martín Montalto, junto con Miguel Ángel Pierri, defiende a Rial y adelantó que pedirán una audiencia con la jueza Rodríguez Mentasty para que ella explique los motivos por los que incumplió las obligaciones dispuestas para su excarcelación. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que “ahora debe analizarse si se dispone la prisión preventiva de Rial y en su caso, si se la envía a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.