Morena Rial, esposada y escoltada: las fotos y videos de su llegada a la comisaría

Morena Rial volvió a quedar detenida. La hija del conductor Jorge Rial fue trasladada este martes a la Dependencia de Seguridad AMBA Norte I, en San Isidro, luego de que la Justicia de la provincia de Buenos Aires resolviera revocar su excarcelación por incumplir con las condiciones impuestas en la causa penal que enfrenta por robo bajo la modalidad de escruche.

El traslado de Morena Rial

Las imágenes de su llegada a la comisaría rápidamente se viralizaron: en un video se observa el momento en que la mediática desciende del patrullero esposada, escoltada por un efectivo policial, y se dirige al interior del destacamento. En las fotografías, en tanto, se la ve con un remerón gris holgado y unas ojotas azules.

Las razones de la revocación

La decisión de la Justicia se fundó en que Rial incumplió varias de las pautas establecidas para permanecer en libertad. De acuerdo con el informe oficial difundido por el Poder Judicial bonaerense, la imputada dejó de presentarse en el juzgado durante dos semanas consecutivas y tampoco aportó la certificación que acreditara que estaba realizando el tratamiento psicológico y psiquiátrico ordenado por los magistrados. A esto se sumó el hecho de no haber demostrado un empleo o medios de subsistencia, requisito también fijado como condición de la excarcelación.

Detuvieron a Morena Rial Policía Bonaerense

Ante este escenario, el juez interviniente dispuso que regresara a prisión preventiva hasta que avance el proceso en su contra.

La investigación penal

Rial se encuentra imputada por el delito de robo bajo la modalidad de escruche —irrumpir en propiedades cuando están desocupadas— cometido el 18 de enero de este año. Según la denuncia, la joven ingresó junto a otras personas a una vivienda de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina, tras violentar una ventana y aprovechar la ausencia de los dueños de la casa.

El escrito que resuelve la revocación de la excarcelación

El hecho dio inicio a una investigación que incluyó tareas de inteligencia, vigilancia encubierta y seguimiento de los sospechosos. Finalmente, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y efectivos de la Policía de la Ciudad lograron identificar a Rial en un hotel céntrico de Lavalle y Cerrito, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se concretó la aprehensión.

La reacción pública y en redes

La noticia del arresto no tardó en generar repercusión en los medios y en las redes sociales. Horas después de su traslado, la propia Rial compartió en Instagram un mensaje de su abogado y amigo Alejandro Cipolla.

El comunicado publicado en Instagram por Alejandro Cipolla

“Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, escribió el letrado en una historia de la red social Instagram.

Cipolla aclaró entonces que el penalista Miguel Ángel Pierri ya se encontraba anoticiado y que comenzaría a trabajar para su “pronta libertad”. Y concluyó: “Voy a ir informando las novedades. Saludos”.