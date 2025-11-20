Multan a un camionero que hizo un peligroso sobrepaso en la Ruta Nacional 5

Un camionero fue sancionado por realizar un sobrepaso prohibido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 225, en la provincia de Buenos Aires.

Una patrulla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó que el infractor cruzó la doble línea amarilla para pasar a otro camión. Los agentes del ANSV lo detuvieron y lo multaron.

20-11 - ADELANTAMIENTO PROHIBIDO ANSV

Según un comunicado de Seguridad Vial, al ser notificado, el conductor, alegó: “No me di cuenta”, en un intento por justificar la maniobra peligrosa por la que deberá pagar una multa de $1.700.000. Además, le retuvieron la licencia de conducir.

“Usted sabe que al ser un conductor profesional, no puede conducir de esa manera”, le remarcó una agente de ANSV.

De acuerdo con las normas de tránsito, la doble línea amarilla es una señalización que prohíbe todo tipo de adelantamiento. Ignorarla expone a los encuentre a colisiones frontales y a muertes evitables.

La ANSV realiza operativos permanentes en distintos tramos de la RN5 para prevenir siniestros viales, que abarcan 13 localidades de las provincias de Buenos Aires y La Pampa atravesadas por la RN5, y se concentran en puntos clave como el peaje Olivera, peaje 9 de Julio, peaje Trenque Lauquen y el puesto de control de la Policía de La Pampa en Catriló.

En esos controles, en los que se emplean incluso drones, se fiscaliza la documentación obligatoria, el consumo de alcohol al volante, los límites de velocidad y el uso de elementos de protección.