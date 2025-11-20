Video: así volcó una Ferrari que circulaba a 200 km/h en los Siete Lagos

Un automóvil deportivo de marca Ferrari, que participaba en una caravana internacional exclusiva, sufrió un grave accidente este martes por la tarde en la provincia de Neuquén. El coche se despistó y dio un vuelco sobre la Ruta de los Siete Lagos con dos personas a bordo, quienes recibieron asistencia médica por diversas lesiones. El incidente se produjo en el contexto del evento Cavalcade Adventure 2025.

Cómo fue el accidente en la Ruta de los Siete Lagos

El despiste ocurrió en la ruta que conecta Bariloche y San Martín de los Andes. Fuentes del gobierno provincial precisaron que el automóvil deportivo circulaba a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora, cuando el conductor perdió el dominio del vehículo y se salió de la calzada.

El siniestro ocurrió en el corredor que conecta las localidades de Bariloche y San Martín de los Andes

El coche era uno de los sesenta vehículos del fabricante italiano que recorren la región como parte de una actividad internacional. Tras el despiste, los dos tripulantes del automóvil fueron trasladados de inmediato al Sanatorio de Bariloche para recibir atención por las contusiones sufridas.

Qué dijeron las autoridades sobre el comportamiento de los conductores

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo de Neuquén, detalló que se había montado un operativo conjunto con la policía y personal de salud para monitorear la caravana. La funcionaria aseguró que los participantes ya habían recibido advertencias por su conducta en la ruta.

En declaraciones a Todo Noticias, Ortiz Luna fue categórica: “Lo que debió ser un evento de disfrute… Ya habíamos advertido a los conductores de Ferrari que no podían hacer maniobras temerarias. La verdad es que se portaron horriblemente durante toda la competencia. Se les labraron multas y se advirtió a la organización que esto no se va a seguir permitiendo”.

La secretaria provincial agregó que, instantes previos al vuelco, se había ordenado la suspensión de la actividad. La decisión se tomó porque varios coches se separaron del grupo principal. “Finalmente volcó esta Ferrari que perdió el control. Además de esto, ya habían hecho maniobras totalmente temerarias”, sostuvo.

Cuál es el estado de salud de los ocupantes

La funcionaria neuquina confirmó que los dos ocupantes del auto recibieron asistencia en el lugar del hecho antes de su derivación a un centro médico. Respecto a su cuadro clínico, Ortiz Luna especificó la condición de cada uno.

“Uno sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y el otro una descompensación cardiovascular”, precisó. Aclaró que, pese a la gravedad de las lesiones, ninguno de ellos se encuentra en riesgo de vida.

Qué medidas se tomaron después del vuelco

Tras el incidente, las autoridades provinciales implementaron un protocolo de seguridad estricto para el resto de la caravana. “Una vez que ocurrió el vuelco, dimos la orden a la Policía de Neuquén de que no se moviera una sola Ferrari, salvo con estricto control policial”, reveló Ortiz Luna.

La totalidad de los vehículos participantes fueron escoltados fuera de la zona. Se les prohibió el regreso al área del corredor de los Siete Lagos. “Fueron todos devueltos. No pueden regresar a esta zona. Fue un día feo. Podría haber ocurrido una tragedia”, reflexionó la secretaria.

Para finalizar, recordó la normativa vigente: “Las normas de tránsito en todo el país son claras. 200 kilómetros por hora no está permitido en ningún tipo de ruta ni camino. Este tipo de conductas ponen en riesgo a los neuquinos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.