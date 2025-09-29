“No existe el Pequeño J”: la bomba del papá de Brenda sobre el capo narco del triple crimen de Florencio Varela

El padre de Brenda del Castillo, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, negó que Tony Janzen Valverde Victoriano -alias Pequeño J- sea el autor intelectual del triple crimen y cuestionó la incriminación de la Justicia. “No existe el Pequeño J“, aseguró Leonel Del Castillo. En la misma línea, Sabrina, madre de otra de las víctimas, había denunciado algo similar ese mismo día más temprano.

“¿Pidieron un antecedente penal de Pequeño J? O sea... Es un sobrenombre, es un apodo. ¿De dónde lo sacaron? Que me explique la Justicia de dónde sacaron ese nombre. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de la supuesta banda? No, no puede ser nunca”, afirmó este domingo en diálogo con Clarín y añadió: “Ese es un nombre inventado. Que me expliquen la Justicia y la Policía”.

El hombre participó junto con su familia y la de Morena Verdi, la otra joven de 20 años asesinada, de una sentada en la rotonda de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza. La familia de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años, fue invitada pero no asistió al encuentro.

En este mismo contexto, el abuelo de Brenda y Morena también desconfió de la identidad de Pequeño J y afirmó: “Están poniendo a un pibe que capaz no sabe manejar el arma. No vengan a vendernos pescado por liebre (sic). Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

El documento de Pequeño J, el presunto capo narco detrás del triple crimen

El domingo por la mañana, Sabrina -madre de Morena- también había dicho que el Pequeño J no era el responsable del homicidio de las dos jóvenes de 20 años y la adolescente de 15. “Para mí a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco”, consideró y remarcó: “No parece… Sin ofender a un verdulero... En serio, gente. No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él“.

De esta forma, la mujer negó que el joven de 20 años y de nacionalidad peruana sea el jefe de la banda como aseguran los investigadores, sino un integrante de la cuarta o tercera línea del grupo criminal. El viernes por la noche, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron una serie de allanamientos en Florencio Varela para intentar atraparlo, pero los procedimientos no dieron resultado.

Por otro lado, en otro tramo de la entrevista aseguró -sin dar más detalles- que hay personas que quieren “desviar la investigación” por el crimen de las tres jóvenes. “Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo chicas para que deje de hacer ruido la de ellas“, adelantó y afirmó: ”No quieren que hagamos ruido pero yo voy a seguir. Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie".