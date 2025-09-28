La mamá de una de las chicas asesinadas dijo que el Pequeño J no es el responsable del triple crimen

La madre de Morena Verdi, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, se diferenció de la investigación por el triple crimen y aseguró que Tony Janzen Valverde Victoriano -alias Pequeño J- no es el responsable del homicidio de las dos jóvenes de 20 años y la adolescente de 15.

“Para mí a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco”, consideró este domingo por la mañana Sabrina y remarcó: “No parece… Sin ofender a un verdulero... En serio, gente. No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él“.

De esta forma, la mujer negó que el joven de 20 años y de nacionalidad peruana sea el jefe de la banda como aseguran los investigadores, sino un integrante de la cuarta o tercera línea del grupo criminal. El viernes por la noche, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron una serie de allanamientos en Florencio Varela para intentar atraparlo, pero los procedimientos no dieron resultado.

El documento de Pequeño J.

Por otro lado, en otro tramo de la entrevista con Radio Rivadavia Sabrina aseguró -sin dar más detalles- que hay personas que quieren “desviar la investigación” por el crimen de las tres jóvenes. “Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo chicas para que deje de hacer ruido la de ellas“, adelantó y afirmó: ”No quieren que hagamos ruido pero yo voy a seguir. Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie".

También se refirió a la marcha de organizaciones sociales, políticas y personas autoconvocadas en Plaza de Mayo que tuvo lugar este sábado en reclamo de justicia por el triple crimen y que terminó con disturbios y agresiones. En la movilización -desde la que Ni Una Menos convocó bajo la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”- el periodista de LN+ Roberto Funes Ugarte sufrió una agresión de parte de un grupo de manifestantes.

“El señor Robertito... Voy a buscar grabaciones y le voy a hacer un juicio. Si lo tengo delante sí le meto una piña, porque yo soy la mamá de Morena, vos no podés venir a decir que ‘eso le pasó por puta’. Yo no lo sabía, pero lo dijo en una nota, no sé en dónde", afirmó Sabrina [aunque no hay ningún registro de que el periodista haya dicho eso] y siguió: “Y va con el tupé de presentarse ahí. Yo me iba porque me sentía mal y veo que empieza gente a correr. Nadie sabía lo que había dicho y mis hijos lo acompañaban para que no le pase nada”.

Así, explicó que en medio del tumulto en el que un grupo de manifestantes comenzó a increpar a Funes Ugarte y lo obligó a retirarse del lugar, ella misma resultó herida. “Yo no entendía nada. Cuando llegué a la esquina me encerraron y lo dejaron pasar a él, ahí veo que se le van encima a mi hijo… La policía no me toca más a nadie. Las fuerzas son un asco, no pueden hacer eso, no tienen respeto por nada. Le tuve que gritar en la cara que era la mamá de Morena", relató.

“Ahora en un rato me están viniendo a buscar para ir al hospital porque tengo el brazo lastimado... Mi hija me preguntó si me dolía y le dije: ‘No, con lo que le habrá dolido a tu hermana...’”, expresó.

Una foto de Morena en la marcha por justicia de este sábado. LUIS ROBAYO - AFP

En este marco, Sabrina negó la hipótesis de que su hija y Brenda, la otra joven de 20 años, ejercían la prostitución y habrían robado algún tipo de droga. “Yo soy asistente gerontológica... Te tengo que explicar todo esto para decir que las nenas no murieron por prostitutas. ¿Vivo al día y me dicen que mi hija roba? No ando comprando cosas raras, me van a ver comprando cigarrillos", lamentó.

“En vez de ser las víctimas estamos en el ojo de la tormenta, se van de tema. Ustedes quieren noticias, pero no supongan. Quieren investigar a las familias, investiguen, pero investiguen a las tres familias”, pidió.