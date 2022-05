Otro escándalo en el caso Dalmasso: una mujer afirmó haber sido violada por el exvocero del viudo

CÓRDOBA. El juicio por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido casi 16 años en Río Cuarto, no deja de generar coletazos y arrojar nuevas revelaciones escandalosas. Este fin de semana resurgió la denuncia por violación presentada hace dos décadas por una mujer contra el abogado Daniel Lacase, amigo de Marcelo Macarrón, que en el momento del asesinato actuó como una suerte de “vocero” de la familia. No es el único embate legal contra el letrado: en pleno juicio contra el viudo como presunto instigador del femicidio de su esposa, también se abrió una causa por presunta extorsión por las declaraciones de otro testigo.

El diario Puntal publicó este domingo una entrevista con la mujer que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Lacase y que hace 20 años denunció, primero ante la policía y después ante la Justicia, que el abogado la violó mientras le apuntaba a la cabeza con una pistola.

La mujer dijo que había decidido contarlo públicamente ahora por el fuerte impacto psicológico que le produjo conocer la presentación de Lacase en el juicio.

La denuncia fue radicada primero en la subcomisaría de Abilene, de Río Cuarto, y después en los tribunales. Terminó archivada. Según contó la mujer al diario del sur provincial, en ambos casos intentaron convencerla de que no la radicara. En su testimonio aseguró que Lacase le advirtió que si abría la boca aparecería “suicidada”.

La mujer tiene hoy algo más de 60 años y en ese momento trabajaba como empleada doméstica en la casa de Villa Golf donde vivían Lacase y su familia, el mismo barrio cerrado donde está la casa de Macarrón y donde el cadáver de Dalmasso fue encontrado el domingo 26 de noviembre de 2006.

Cuando eventualmente ocurrió el hecho denunciado, Lacase ya no era funcionario nacional -trabajó en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar)-, su esposa era fiscal y no estaba en la casa; su hija adolescente estaba en la escuela y la más chica, en lo de la abuela. La denunciante, que lo había encontrado en una “situación sospechosa” con otra empleada días antes, estaba sola con él.

Relató que en un momento en que estaba limpiando el baño del cuarto matrimonial, el dueño de casa comenzó a manosearla. Dijo que logró zafarse de la situación, abochornada, pero que eso fue algo momentáneo, porque cuando pretendió salir, Lacase le obturó el paso.

“No recuerdo bien, pero creo que cuando me apoyó el arma en la cabeza me quedé quieta. Me violó y yo me tuve que quedar quieta, paralizada”, señaló al diario de Río Cuarto. Y añadió: “Yo bajé al garaje, fui a la habitación de servicio y me quedé sola. Cuando sentí que el auto salía, seguí haciendo las cosas de la casa. Me quedé ahí, hice la comida. Me acuerdo que ese día hice puchero”.

Daniel Lacase, primer abogado de Marcelo Macarrón Gentileza: Tomás Fragueiro / La Voz

Lacase -siempre según el relato de la mujer- regresó con su esposa al mediodía; les sirvió la comida sin verlos (usó el elevador) y cuando ellos subieron al dormitorio, ella recogió la mesa y se fue. “Escapé corriendo, corrí hasta la entrada del golf, tomé el primer remís que vi y le pedí que me llevara a mi casa”.

En su casa le contó a su marido, y con él fue a hacer la denuncia a la comisaría. De regreso a su vivienda recibió un llamado del abogado Armando Carbonetti, a quien conocía porque solía ir a comer a lo de Lacase. “Me ofreció dinero, mucho dinero, para que levantara la denuncia. Lo reputeé y le corté el teléfono”, sostuvo. Nunca más regresó al que era su trabajo.

Fue a la Justicia, de donde la llamaron por su denuncia ante la policía. “El fiscal me trató muy mal. Me preguntó cuánto tiempo hacía que había tenido relaciones sexuales con mi marido. Me dijo que el médico policial no había podido comprobar la violación porque yo era una mujer mayor y tenía la vagina muy grande”, describió. Nunca más la citaron.