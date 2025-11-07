Pelea en una escuela de José C. Paz: madres se enfrentaron a golpes en el patio

Dos alumnas de la Escuela Secundaria N° 14 de José C. Paz discutieron en el patio del colegio y la situación escaló luego de que las madres se involucraran, no para separar, sino para pelear. Según indicó LN+, el hecho ocurrió el jueves por la mañana en la institución ubicada en el barrio Frino, pero trascendió recién este viernes.

Testigos que presenciaron el insólito y violento episodio grabaron videos con sus celulares, que luego se viralizaron en las redes sociales. Allí, se puede ver que dos jóvenes se enfrentan a golpes, mientras algunos compañeros intentan separarlas.

Batalla campal en una escuela de Jose C. Paz

Lejos de llevar calma, una mujer -identificada por testigos como la mamá de una de las alumnas- intervino y comenzó a forcejear con otra, lo que desató una batalla campal. “¡Pará!. ¡Llamen a la Policía!”, se escucha en las imágenes.

Medios locales consignaron que docentes y directivos de la escuela contuvieron la situación hasta la llegada de personal policial y servicio de emergencias, que asistieron a varias personas con golpes y crisis nerviosas.

Testimonios del caso que conmociona a José C. Paz

Mónica, mamá de un alumno de la institución, indicó, contundente: “Los padres vienen y se creen que es una cancha de fútbol. No tienen respeto. Los que tienen que dar la educación son los padres”.

Y siguió: “Hay muchos chicos que están en la calle, hay muchos robos. En el colegio hay que convivir, no hay que ir a la violencia. Si los chicos tienen algún problema, se recurre a dirección y se habla. A los golpes no llegamos”. Sobre el final de la nota, señaló que los menores deben respetar los docentes, maestras y directivos.

Hablo una mama sobre la batalla campal en la escuela de Jose C. Paz

Una mujer, que se identificó como una abuela que tiene nietos en una institución aledaña, expresó: “Es una lástima porque uno deja a los chicos con tranquilidad y tenemos que salir a correr desesperadamente”.

“No puede ser que a esta altura tengan que tener una custodia en la puerta porque los menores cada vez están peor, y las mamás, en lugar de calmarlos, les hacen peor. Casi siempre hay peleas, siempre estamos con el corazón en la mano", continuó la mujer.

Y concluyó: “Si tuviera que pasar por un momento de estos, daría tranquilidad, no me pondría a pelear”.

Dos casos similares en la misma semana

Una preceptora del Colegio Normal 2 de la ciudad de La Plata resultó herida en la frente cuando intentaba separar a un grupo de alumnos que se peleaba en el patio cerrado de la institución. Mónica, su compañera, dialogó con LN+ y brindó detalles de cómo ocurrió el episodio. “Mi compañera está bien, pero estuvo shockeada”, afirmó, visiblemente conmocionada.

Una preceptora del Normal 2 de La Plata terminó herida tras intentar separar alumnos en una pelea

“Tengo 42 años, antes había amonestaciones, sanciones y ahora los chicos pueden hacer lo que quieren, romper lo que quieran, y nos tenemos que quedar de brazos cruzados”, dijo la mujer.

En la misma línea, señaló: “Yo estudié cuatro años de docente para trabajar, enseñar, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada, no es justo”.

Monica, tambuen preceptora y companera de la victima

En tanto, la Escuela Secundaria Nº 16 de Junín, en el norte bonaerense, también fue escenario de violencia escolar. Una mujer irrumpió en un aula y atacó a golpes y con cadenas a una alumna de 14 años.

María Laura, madre de la menor agredida, en diálogo con LN+, manifestó: “Mi hija está recuperándose de las heridas de la cabeza, que eran las más grandes: la podría haber matado”.

Maria Laura, madre de la nena agredida

“La otra nena [en alusión a la hija de la agresora] se llama Karen y le decía cosas a mi hija. La molestaba y maltrataba. Un día se cansaron y fueron a buscarla con otras chicas hasta la parada de colectivo, donde le pegaron”, explicó María Laura.

Y completó: “Por ese motivo, al otro día fue esta mujer y se metió en la escuela. Cuando irrumpió en el aula preguntó por mi hija, y después sacó de la mochila de su nena una cadena para pegarle. Ya estaba todo premeditado”.