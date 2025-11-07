Pelea en una escuela de José C. Paz: madres se enfrentaron a golpes en el patio

Dos alumnas se enfrentaron en el patio del colegio tras una discusión; según los videos que mostró LN+, las madres, en lugar de llevar calma, se sumaron a la pelea
Dos alumnas de la Escuela Secundaria N° 14 de José C. Paz discutieron en el patio del colegio y la situación escaló luego de que las madres se involucraran, no para separar, sino para pelear. Según indicó LN+, el hecho ocurrió el jueves por la mañana en la institución ubicada en el barrio Frino, pero trascendió recién este viernes.
Testigos que presenciaron el insólito y violento episodio grabaron videos con sus celulares, que luego se viralizaron en las redes sociales. Allí, se puede ver que dos jóvenes se enfrentan a golpes, mientras algunos compañeros intentan separarlas.
Lejos de llevar calma, una mujer -identificada por testigos como la mamá de una de las alumnas- intervino y comenzó a forcejear con otra, lo que desató una batalla campal. “¡Pará!. ¡Llamen a la Policía!”, se escucha en las imágenes.
Medios locales consignaron que docentes y directivos de la escuela contuvieron la situación hasta la llegada de personal policial y servicio de emergencias, que asistieron a varias personas con golpes y crisis nerviosas.
Testimonios del caso que conmociona a José C. Paz
Mónica, mamá de un alumno de la institución, indicó, contundente: “Los padres vienen y se creen que es una cancha de fútbol. No tienen respeto. Los que tienen que dar la educación son los padres”.
Y siguió: “Hay muchos chicos que están en la calle, hay muchos robos. En el colegio hay que convivir, no hay que ir a la violencia. Si los chicos tienen algún problema, se recurre a dirección y se habla. A los golpes no llegamos”. Sobre el final de la nota, señaló que los menores deben respetar los docentes, maestras y directivos.
Una mujer, que se identificó como una abuela que tiene nietos en una institución aledaña, expresó: “Es una lástima porque uno deja a los chicos con tranquilidad y tenemos que salir a correr desesperadamente”.
“No puede ser que a esta altura tengan que tener una custodia en la puerta porque los menores cada vez están peor, y las mamás, en lugar de calmarlos, les hacen peor. Casi siempre hay peleas, siempre estamos con el corazón en la mano", continuó la mujer.
Y concluyó: “Si tuviera que pasar por un momento de estos, daría tranquilidad, no me pondría a pelear”.
Dos casos similares en la misma semana
Una preceptora del Colegio Normal 2 de la ciudad de La Plata resultó herida en la frente cuando intentaba separar a un grupo de alumnos que se peleaba en el patio cerrado de la institución. Mónica, su compañera, dialogó con LN+ y brindó detalles de cómo ocurrió el episodio. “Mi compañera está bien, pero estuvo shockeada”, afirmó, visiblemente conmocionada.
“Tengo 42 años, antes había amonestaciones, sanciones y ahora los chicos pueden hacer lo que quieren, romper lo que quieran, y nos tenemos que quedar de brazos cruzados”, dijo la mujer.
En la misma línea, señaló: “Yo estudié cuatro años de docente para trabajar, enseñar, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada, no es justo”.
En tanto, la Escuela Secundaria Nº 16 de Junín, en el norte bonaerense, también fue escenario de violencia escolar. Una mujer irrumpió en un aula y atacó a golpes y con cadenas a una alumna de 14 años.
María Laura, madre de la menor agredida, en diálogo con LN+, manifestó: “Mi hija está recuperándose de las heridas de la cabeza, que eran las más grandes: la podría haber matado”.
“La otra nena [en alusión a la hija de la agresora] se llama Karen y le decía cosas a mi hija. La molestaba y maltrataba. Un día se cansaron y fueron a buscarla con otras chicas hasta la parada de colectivo, donde le pegaron”, explicó María Laura.
Y completó: “Por ese motivo, al otro día fue esta mujer y se metió en la escuela. Cuando irrumpió en el aula preguntó por mi hija, y después sacó de la mochila de su nena una cadena para pegarle. Ya estaba todo premeditado”.
