Por qué le quitaron la licencia de conducir a la joven atacada por el vecino

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de Agustina, de 23 años, luego de que se difundieran videos donde se la observa manejar a alta velocidad y sin manos al volante. La joven había sido noticia días antes tras ser agredida por un jubilado en el barrio porteño de Villa del Parque.

¿Qué motivó la suspensión de la licencia de Agustina?

La decisión de la ANSV se fundamentó en la difusión de videos donde la joven conduce de forma peligrosa.

La ANSV basó su decisión de suspender la licencia de Agustina en videos donde se la ve conduciendo a alta velocidad y sin manos al volante

La ANSV informó en su cuenta de X: “Fin al espectáculo de la imprudencia: una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque (CABA) por otro caso, será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le suspendió la Licencia de Conducirla joven (X: @ANSV_Ar)

El organismo actuó tras recibir denuncias de usuarios que alertaron sobre el contenido publicado por la joven. “Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir por poner en riesgo a terceros”, agregó la ANSV.

Además de conducir a alta velocidad y sin manos al volante, el vehículo que utilizaba Agustina carecía de patente trasera, otra infracción a las normas de tránsito.

La ANSV informó a través de X que, tras varias denuncias, se detectó que el vehículo de la joven no tenía patente trasera (X: @ANSV_Ar)

La joven deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y someterse a una evaluación para demostrar que puede conducir sin representar un peligro para la seguridad vial. “Ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”, explicó la agencia.

La ANSV lamentó que la imprudencia se convierta en un espectáculo en redes sociales. “En tiempos de contenido y viralización en redes, el hecho se suma a otros en los que la imprudencia se convierte en show”, señaló el organismo.

La ANSV aclaró que la suspensión de la licencia de Agustina se debe a su conducta imprudente al volante, evidenciada en videos (X: @ANSV_Ar)

La agencia también aclaró que la medida no está relacionada con el ataque que sufrió Agustina, sino con su conducta al volante. “La medida no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió, sino con las imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”, precisó el comunicado.

El incidente de la joven agredida por un jubilado

La joven denunció haber sido golpeada por un hombre de 80 años tras una discusión por un lugar para estacionar frente a su domicilio. El incidente quedó registrado en varios videos.

A las trompadas, un jubilado atacó a una joven en Villa del Parque

En diálogo con LN+, Agustina relató: “Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar”.

Según su testimonio, la situación escaló rápidamente. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. Entre los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, contó.

Así fue el ataque de un jubilado a una joven en Villa del Parque

Intervención policial

Efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y los agentes constataron que el jubilado presentaba un cuadro de nerviosismo extremo y que padecía depresión, por lo que fue trasladado a un hospital antes de quedar formalmente detenido.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A, donde radicó la denuncia. Allí le notificaron la entrega de un botón antipánico y que iba a ser atendida por una médica legista.

