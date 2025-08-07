Qué dijo el hermano de Diego Fernández Lima, el joven que fue asesinado y enterrado al lado de donde vivió Gustavo Cerati

El hallazgo de restos óseos en una propiedad del barrio porteño de Coghlan, a metros de donde residió Gustavo Cerati, removió cuatro décadas de angustia e incertidumbre para la familia Fernández Lima. Los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven de 15 años que desapareció el 26 de julio de 1984. La noticia golpeó fuertemente a sus seres queridos, especialmente a su hermano Javier, quien tenía solo diez años al momento de la desaparición.

El pedido de justicia de un hermano

Javier Fernández Lima, con la voz entrecortada, expresó su dolor y la necesidad de respuestas: “Necesito justicia por mi hermano. Por mi papá, por mi mamá, por mi hermana”. Así, recordó a Diego como un joven de 15 años, deportista, estudiante y con amigos. La noticia del hallazgo lo impactó profundamente y revivió el sufrimiento de tantos años de búsqueda. Diego salió de su casa el 26 de julio de 1984, en las inmediaciones de los barrios de Belgrano y Villa Urquiza. “Se fue de casa comiendo una mandarina. Le dijo a mi mamá que se iba a la casa de tal y después al colegio”, relató Javier. Esa fue la última vez que su familia lo vio con vida.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, a los 15 años Gentileza Clarín

Cuatro décadas de búsqueda e incertidumbre

Ante la ausencia de Diego, la familia intentó denunciar la desaparición en una comisaría, pero la denuncia no fue tomada y argumentaron que se trataba de un “abandono de hogar”. En los años posteriores a la desaparición, la familia Fernández Lima consideró diversas hipótesis, entre ellas, una posible conexión con las fuerzas del Estado, en un contexto de transición democrática. “Para mí pasó, como era saliendo de la dictadura, que lo chuparon, que estaba en la agenda de alguien, que era amigo de alguien y que lo chuparon”, señaló Javier.

Además, relató que durante cuatro décadas no dejaron de buscarlo. Lamentablemente, su padre falleció en un accidente, también en el barrio. Al respecto, Javier cree que su padre nunca se rindió en la búsqueda de su hermano: “Mi papá murió buscándolo”

La familia de Diego Fernández Lima, quien desapareció en 1984 y fue hallado muerto recientemente, sostiene que nunca dejaron de buscarlo

La investigación y los detalles del hallazgo

Los restos óseos fueron encontrados en una casa ubicada en la calle Congreso al 3700, en Coghlan, en un terreno contiguo a donde vivió el músico Gustavo Cerati. La investigación está a cargo del fiscal Martín López Perrando, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según confirmó una fuente judicial a LA NACION, “se trató de una muerte violenta”.

“No se sabe si la puñalada provocó la muerte, pero sí con certeza sabemos que el muchacho fue apuñalado. La herida cortopunzante estaba a la altura de la cuarta costilla, como por detrás del brazo. También hay signos de que se intentó desmembrar el cuerpo”, precisaron.

Javier recordó que un amigo vio a Diego por última vez mientras caminaba por las calles Monroe y Naón. “Iba en el colectivo y le gritó ‘¿qué hacés, Gaita?’ -le decían así en el club- Y sabíamos gracias a él que estaba por ahí. En ese momento estaban las vías del tren, no estaba el viaducto”, detalló.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)trabaja en casos de desapariciones en democracia, entrevistando y tomando muestras de ADN de familiares para compararlas con cuerpos hallados. Las personas con familiares desaparecidos pueden contactarse al 0800-345-3236 o al mail casos@eaaf.org.

