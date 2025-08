Qué dijo Julieta Prandi sobre su exmarido antes del juicio por abuso sexual

Julieta Prandi llegó este miércoles a los tribunales de Zárate-Campana para el inicio del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual. Antes de ingresar a la sala, se refirió al proceso que la tiene como denunciante y principal testigo. El debate oral comenzó con un pedido de nulidad por parte de la nueva defensa del acusado.

¿Qué dijo Julieta Prandi?

Julieta Prandi habló antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana. Afirmó que de su exmarido, Claudio Contardi, “se puede esperar cualquier cosa” y sostuvo que sufrió años de violencia física, verbal, psicológica y sexual.

“Es horrible, pero muy necesario. Esperé mucho tiempo para que llegara este momento. Confío en la Justicia”, sostuvo la modelo, quien será la primera testigo en declarar en el debate.

Prandi también detalló cómo se preparó para esta instancia judicial. “Me preparé con amor, con mis hijos, mis padres, mi pareja y mi hermana que acaba de aterrizar de Chile. Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota, porque a mí ya me rompieron”, dijo. Aseguró que tiene confianza en el trabajo de los jueces y de su equipo legal, liderado por los abogados Javier Baños y Fernando Burlando.

¿De qué se lo acusa a Claudio Contardi?

Claudio Contardi enfrenta un juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí. La acusación fue formalizada por el fiscal Christian Fabio, quien estuvo a cargo de la instrucción de la causa y representará al Ministerio Público en el juicio.

El juez de Garantías de Zárate-Campana, Luciano Marino, elevó el expediente a juicio oral y público. En su resolución, el magistrado afirmó que existían elementos de prueba suficientes para considerar a Contardi como presunto autor del delito. Antes de la feria judicial, el entonces abogado defensor, Juan Carlos García Dietze, se opuso a la elevación a juicio y solicitó el sobreseimiento de su cliente. García Dietze renunció a la defensa después de que el tribunal no aceptara una serie de pruebas que solicitó incorporar al debate.

¿Cómo comenzó el juicio?

La primera audiencia del juicio tuvo una novedad procesal. Contardi llegó al tribunal con la asistencia del defensor oficial Maximiliano Costa, aunque antes del inicio, se supo que el acusado contrató a los abogados particulares Claudio y Tomás Nitzcamer.

La nueva defensa realizó una presentación inmediata. Los letrados presentaron un pedido de nulidad porque explicaron que su representado quiere ser juzgado por un jurado popular. El fiscal Fabio solicitó al tribunal que rechace esta solicitud.

Tras las exposiciones, el tribunal, integrado por los jueces Daniel Rópolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, estableció un cuarto intermedio. Los magistrados deben deliberar sobre el pedido de nulidad. También necesitan definir si la defensa de Contardi queda a cargo de los abogados particulares o de la defensa oficial. El defensor Costa sostuvo que no es posible realizar una “defensa técnica conjunta”.

Julieta Prandi será la primera persona en testificar en el debate. Su abogado, Javier Baños, adelantó una medida de protección para su clienta. El letrado solicitó formalmente al tribunal que el acusado, Claudio Contardi, no esté presente en la sala durante la declaración de la víctima.

“Vamos a exigir que el tribunal adopte todas las medidas imprescindibles para garantizar la seguridad de Julieta y de su familia”, sostuvo el abogado Baños antes de ingresar a la audiencia. La declaración de la conductora ocurrirá una vez que se resuelvan las cuestiones procesales planteadas por la nueva defensa del imputado.

