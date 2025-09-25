Qué dijo la hermana de Lara, la víctima más joven del triple crimen de Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo elemento con las declaraciones públicas de Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, la víctima más joven del hecho. La mujer utilizó sus redes sociales para denunciar un ataque armado contra su domicilio y realizó una serie de afirmaciones que ahora son materia de análisis por parte de los investigadores del caso que involucra a las víctimas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, también de 20, y Lara Morena Gutiérrez, de 15.

Qué dijo la hermana de Lara en redes

Agostina Gutiérrez difundió un posteo en sus redes sociales luego del hallazgo de los cuerpos. El mensaje, que la Justicia investiga para determinar a quién iba dirigido, denuncia un presunto ataque a su domicilio. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió la joven.

“Andá a buscar a los peruanos”, escribió la hermana de Lara en un mensaje que ahora investiga la Justicia (X: @gutierrez_agoss) @gutierrez_agoss

En la misma publicación, la hermana de una de las víctimas se defendió de aparentes señalamientos en su contra. “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acuzar (sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, expresó Gutiérrez. Su descargo concluyó con una manifestación de su propio dolor: “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”.

¿Cuál es la principal hipótesis del triple crimen?

La principal línea de investigación de la Justicia se centra en una posible venganza narco. La hipótesis principal sugiere que una banda de narcotraficantes peruanos cometió los asesinatos porque, supuestamente, una de las mujeres se quedó con un cargamento de cocaína. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en conexión con el caso.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló aspectos de la crueldad del crimen. El funcionario informó que las jóvenes padecieron torturas antes de sus asesinatos. Esos ataques se transmitieron en directo a través de una red social. La transmisión ocurrió en un grupo cerrado con 45 personas conectadas.

Según trascendió, el narco peruano señalado como autor de los homicidios afirmó durante la exhibición de las torturas: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

¿Qué reveló la autopsia de las víctimas?

Los informes de las autopsias confirmaron la extrema violencia que sufrieron las tres jóvenes. A Lara Gutiérrez le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja. La adolescente de 15 años fue asesinada con una puñalada en el cuello después de las torturas.

Agostina, la hermana de Lara -la joven asesinada en Florencio Varela- compartió imágenes tras el crimen

A Morena Verdi y a Brenda del Castillo les aplicaron puntazos. A la primera la golpearon y le aplastaron la cabeza. A Brenda, en tanto, le quebraron el cuello. Las víctimas fueron vistas por última vez en La Matanza, cuando abordaron una camioneta blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. La última señal del celular de Lara se registró a las 23.14 en Florencio Varela, lugar del hallazgo de los cadáveres.

El ataque a la casa de la familia y el avance de la causa

Las declaraciones de Agostina Gutiérrez están vinculadas a una denuncia realizada el miércoles por Luz, prima de Lara. La mujer contó a los medios que desconocidos tirotearon la casa de Gutiérrez desde una moto. “No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones”, detalló. El ataque ocurrió en la zona de los monoblocks cuatro y cinco de La Tablada.

El video que compartió la prima de Lara

En el plano judicial, los cuatro detenidos serán indagados e imputados este jueves. Se esperan además los resultados de nuevas pericias en la vivienda donde encontraron los cuerpos.

