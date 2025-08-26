Qué pasó con el chico de 16 años golpeado por dos patovicas en una fiesta de 15

En Luján de Cuyo, Mendoza, dos patovicas agredieron a un joven, llamado Matías Brizuela, durante una fiesta de 15, en un salón de fiestas. Un video registró el ataque, que ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, donde se puede ver a los empleados de seguridad golpear al adolescente. Luego del incidente, la familia denunció el hecho y la Justicia imputó a los agresores por lesiones leves.

¿Qué ocurrió con el joven de 16 años golpeado por patovicas en una fiesta de 15?

Matías Brizuela, de 16 años, fue víctima de una brutal agresión por parte de dos patovicas en una fiesta de 15 en el salón Desert Gala, en Luján de Cuyo, Mendoza. El incidente se produjo cuando el joven intentaba buscar su campera para ayudar a un amigo que se había descompuesto por una baja de azúcar. Los empleados de seguridad lo atacaron con golpes y le causaron lesiones en el rostro y el estómago.

Brutal golpiza de dos patovicas a un adolescente de 16 años: quedaron imputados

Según la denuncia, radicada por la familia de la víctima al Ministerio Público Fiscal local, fueron cuatro los chicos que asistieron a la fiesta. Uno de ellos, insulinodependiente, sufrió una descompensación, es por ello que los amigos de Brizuela fueron a buscar caramelos para asistirlo. Al intentar ingresar nuevamente al salón para buscar su campera, Matías fue interceptado y agredido por los patovicas.

Virginia Verdier, madre del joven, relató: “Se acercó al portón y el patovica le dijo que cuando saliera una camioneta entrara. Le pidió el papel, se fue a buscar la campera y ahí mi hijo recibió los ataques. Él no entendía por qué. Le dieron una piña en la sien y se defendió, por supuesto”.

La familia denuncio ante la Justicia el incidente Captura

Como consecuencia de la golpiza, Brizuela fue trasladado de urgencia a la Clínica de Cuyo. “Mi hijo quedó desvanecido unos segundos, perdió la conciencia, cuando se despertó sentía que el corazón se le iba a salir por los oídos y que le dolía todo el cuerpo. No sabía por dónde le habían pegado”, agregó la madre. El Cuerpo Médico Forense confirmó las lesiones tras examinar al adolescente.

Las medidas judiciales que se tomaron luego del incidente

La Justicia imputó a los dos patovicas por lesiones leves y, por ser un delito excarcelable, quedaron en libertad bajo fianza, con la obligación de pagar $500.000 y mantener distancia de la víctima según informó el medio local UNO.

La Justicia imputó a los dos patovicas por lesiones leves Captura

Lautaro Ambrosio, jefe de seguridad del salón de fiestas, presentó una versión diferente, ya que afirmó que el adolescente intentó colarse a la fiesta y se mostró agresivo. Según Ambrosio, el accionar de los empleados de seguridad se mantuvo “dentro del ámbito de riesgo permitido”. “Cuando un seguridad recibe golpes de puño lo mínimo es que le hagan una maniobra de reducción al chico”, justificó.

El video, que fue filmado por un invitado de la fiesta, muestra el momento en que los patovicas golpean al joven, por lo tanto, las imágenes contradicen la versión del jefe de seguridad y respaldan la denuncia de la familia.

