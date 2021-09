Qué pasó con Gerardo Billiris, el anestesista que abusaba de sus víctimas

Fue confirmada la pena de 14 años de prisión al anestesista Gerardo Billiris, condenado en 2019 por el intento de asesinato de María Eugenia Belén Torres, el suministro de estupefacientes y el abuso sexual agravado en perjuicio de otra víctima, identificada por la Justicia como L.T., entre otros cargos. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió, en tanto, la absolución recibida en primera instancia por el relacionista público Juan Martín Mercado y Cristopher Martín Rosenthal, quienes fueron considerado culpables de casos de abusos sexuales agravados, en otros dos episodios en los que también se marcó la culpabilidad de Billiris. Aún debe establecerse la pena de Mercado y Rosenthal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal mediante su portal institucional de noticias, la jueza Liliana Catucci y los magistrados Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, integrantes de la Sala II consideraron a Billiris “responsable de los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género en grado de tentativa, suministro de estupefacientes para uso personal reiterado en cuatro oportunidades, abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal y facilitación de un lugar para el suministro de estupefacientes, en perjuicio de tres víctimas mujeres. De esta manera, la resolución de Casación hizo lugar al planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal ya que, por mayoría, se tuvo en cuenta el agravante de violencia de género con respecto a la tentativa de homicidio”.

En la causa, actuaron Marcelo Colombo, a cargo de la Fiscalía General N º8 ante los Tribunales Orales Federales y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

El caso se conoció el 31 de enero del año 2017, cuando vecinos de un departamento ubicado en Beruti al 4500, en el barrio porteño de Palermo, escucharon gritos de mujer e inmediatamente llamaron al 911. Los policías encontraron a una mujer con el rostro desfigurado a golpes y Gerardo Billiris, autor del ataque, de 40 años y que trabajaba como anestesista en el Hospital Militar.

Tres mujeres denunciaron los abusos cometidos por Gerardo Billiris Facebook - LA NACION

El hecho comenzó cuando el anestesista invitó a su departamento a María Eugenia Belén Torres con la excusa de que se lo cuidara mientras él iba a trabajar. La joven tenía con el médico una recientemente iniciada relación laboral. Al regresar al departamento esa misma noche, alrededor de las 2, Biliris suministró cocaína a Torres. Según el relato que la víctima expuso poco después en una entrevista a LA NACION, el anestesista “siempre estaba drogado. Nunca lo vi sobrio. Antes de ir a trabajar se drogaba, iba a operar y se drogaba. Era un desquiciado”.

Esa misma noche, la joven narró cómo el anestesista empezó a atacarla y a golpearla: “Me pegó y me empezó a gritar que me iba a matar, empecé a correr”. Luego se encerró en el baño, -”pensé que con su fuerza me iba a matar ahí adentro. No quería morir ahí”-, lugar al que entró el anestesista y continuó golpeándola. Finalmente, la joven perdió la razón, y luego se enteró que la salvó un vecino que intervino para que Billiris dejara de golpearla.

Poco tiempo después de que se difundiera el caso de Billiris, una joven modelo reconoció al médico y lo denunció por abuso sexual y suministro de drogas. La joven aseguró que su caso había ocurrido en julio de 2012, cinco años antes de la golpiza a Torres, en el mismo departamento de la calle Berutti. Otra mujer se sumó a las denuncias contra el anestesista, en episodios de abusos que incluyeron a Mercado y Rosenthal, los hombres que fueron encontrados culpables en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.