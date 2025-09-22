Qué pasó en la casa de Pampita y qué dijo la modelo

La vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque fue blanco de un robo mientras la modelo se encontraba en Madrid cubriendo la Semana de la Moda. Tras el incidente, la modelo habló con los medios en la puerta de su domicilio.

¿Qué pasó en la casa de Pampita?

Delincuentes ingresaron al domicilio situado en la calle Juez Tedín al 2900, en el exclusivo barrio de Barrio Parque, en la ciudad de Buenos Aires. Esta zona se caracteriza por contar con alta seguridad, dada la presencia de numerosas embajadas. La información disponible hasta el momento indica que nadie se encontraba en el domicilio en el momento que los delincuentes ingresaron.

Entraron a robar en la casa de Pampita en Barrio Parque, mientras ella se encontraba en Madrid Google Maps

Elementos sustraídos

Según los primeros informes, los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo de una caja fuerte y se llevaron diversos objetos de valor. Hasta el momento, no se especificó el inventario completo de lo robado.

Investigación policial

Un hombre que salía de la propiedad este lunes por la mañana declaró a LN+: “No sé nada”. Hasta el momento, no se confirmó si se radicó una denuncia formal ante las autoridades policiales. La policía inició una investigación para esclarecer el hecho.

¿Qué dijo Pampita sobre el robo?

Tras su regreso de Madrid, la modelo argentina habló con la prensa y reconoció no poder dar detalles debido al secreto de sumario: “No puedo hablar ahora, me está esperando mis hijos en la puerta del colegio que tenemos un trámite con ellos”.

Tras el robo en su casa de Barrio Parque, Pampita habló con los medios (Foto: Captura LN+)

Al preguntarle por su estado de ánimo tras el robo, expresó su malestar: “Lo único que me da tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí” y dio a entender que los delincuentes se llevaron teléfonos con videos y fotos de la familia.

Pampita sobre el robo

La modelo también expreso: “Agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé en estas horas porque no estábamos ni nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un mal momento para todos”.

La modelo agregó, con visible enojo y hartazgo: “¿Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Lo dije reiteradas veces. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso”. Finalmente, se excusó y se retiró argumentando que debía llevar a sus hijos a la embajada de Chile.

Características de la residencia de Pampita

La conductora de Los ocho escalones se mudó a esta residencia en 2024. La propiedad se distingue por su diseño moderno y amplios espacios. Al ingresar, destaca una imponente puerta de entrada, con un interior que presenta un concepto abierto que integra el living y el comedor en un mismo ambiente.

Pampita mostró el interior de su casa en Barrio Parque

Los grandes ventanales corredizos conectan el interior con el jardín, lo que permite la entrada de luz natural e ilumina los pisos de mármol en casi toda la propiedad. La casa cuenta con amplias habitaciones y una sala de juegos diseñada para el disfrute de los hijos de la modelo.

