Pampita hizo una pregunta sobre higiene masculina en Los 8 escalones y abrió el debate: “No quiero ni saber”

En agosto, Carolina ‘Pampita’ Ardohain debutó como conductora de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) en reemplazo de Guido Kaczka. Si bien tenía experiencia en el programa, puesto que fue jurado, ahora es la encargada de llevarlo adelante. Este nuevo rol le significó no solo un salto en su carrera, sino también la posibilidad de hacer intervenciones espontáneas y a veces salirse del guion para contar algunas anécdotas personales. Esta semana se dio una discusión sobre hábitos de higiene masculina. Se animó a indagar en una de las preguntas de la lista y su curiosidad derivó en un intenso debate.

En el escalón de encuestas, la conductora le preguntó a Gustavo, uno de los participantes: “Según un estudio del simposio europeo de papel tissue en 2016, ¿qué porcentaje de varones se inclinó por las toallas de papel por sobre los secadores de chorro de aire en los baños públicos? El 70, el 80 o el 90 por ciento”. El concursante contó con la ayuda del periodista Martín Arévalo y juntos empezaron a debatir.

La conductora le preguntó a uno de los participantes por el porcentaje de hombres que prefería el papel por sobre el secador de chorro de aire en los baños públicos, según los resultados de una encuesta europea (Foto: captura de video / eltrece)

“Justo estuve estudiando sobre eso ahora”, bromeó Gustavo y Ardohain aprovechó para consultar: “¿Pero a ustedes que les gusta más? ¿El papel o el chorro de aire?“. Arévalo respondió que lo que dijera la encuesta, porque eso significaba perder menos tiempo. Esto le dio el pie a la conductora para consultarle al resto de los presentes masculinos por sus preferencias. Gustavo le dijo que le daba lo mismo y Cristian, otro lo de los participantes, eligió el papel.

Fue entonces cuando intervino Teté Coustarot. Levantó la mano y dijo que era "team papel”. Sin embargo, la conductora la frenó. “No, pero acá son caballeros los de la encuesta”, le dijo. Todos empezaron a debatir y la mayoría eligió las toallas de papel. “Yo creí que iban a preguntar cuántos varones se lavan las manos antes de salir del baño”, señaló Coustarot, a lo que Pampita reaccionó: “No, mejor ni preguntemos. No quiero ni saber". Si bien intentaron convencerla de que todos lo hacían, con seguridad ella sostuvo: “No, no es tan así que todos se lavan”.

Tras la pregunta, en el programa debatieron sobre la higiene masculina en los baños (Foto: captura de video / eltrece)

En cuanto a la respuesta correcta, Gustavo respondió que el porcentaje de hombres que elegía las toallas de papel por sobre los secadores de chorro de aire en los baños públicos era el 80 por ciento, pero la respuesta correcta era 90 por ciento.

La semana pasada Pampita Ardohain también protagonizó un divertido momento en Los 8 escalones. Una de las preguntas era sobre el porcentaje de argentinos que se cortan el pelo a sí mismos, según una encuesta realizada por el portal Cadena 3. Aprovechó la ocasión para contar que durante muchos años les cortó el cabello a sus hijos, pero que ya no la dejaban hacerlo porque les cortaba mal.

La revelación de Pampita sobre su faceta de peluquera con sus hijos

Acto seguido intervino Maru Botana, quien reconoció: “Yo en pandemia los liquidé, pobres”. De esta manera dio cuenta de que también usó las tijeras en las cabelleras de sus hijos. “Si los rapás es fácil, pero hacerles un buen corte”, reflexionó Evangelina Anderson. Esto le dio el puntapié a la conductora para contar cómo les cortaba el pelo a sus hijos: “Me salía mucho el corte taza, que me odiaban después. ‘¿Qué me hiciste, mamá?’. Han llorado por un corte de pelo mío, pobrecitos. Pero bueno, les volvía a crecer, no pasa nada".