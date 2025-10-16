Qué se sabe de los heridos por un experimento de ciencias fallido en un colegio de Palermo

El miércoles por la mañana, en el salón de actos del colegio Guadalupe, ubicado en la calle Paraguay 3925, en el barrio porteño de Palermo, la realización de un experimento de ciencias falló y cuatro alumnos resultaron heridos. El mayor de ellos sufrió lesiones en el pecho y el rostro, y está internado con pronóstico reservado en el Hospital Gutiérrez.

El accidente se produjo tras la falla del experimento del volcán, que involucra el uso de alcohol etílico. Debido al accionar de las ambulancias, durante varios minutos el tránsito en la zona se vio interrumpido de forma total.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que “una madre también resultó lesionada con quemaduras en las manos y fue atendida por el SAME” tras el experimento fallido.

En qué consiste un volcán escolar

Para entender mejor este tipo de experimentos, LN+ dialogó con Mariel Ingeis, licenciada y profesora de Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Los volcanes más tradicionales que se hacen en el ámbito escolar son volcanes que no usan fuego. Por ejemplo, en la primaria, se hacen con bicarbonato y vinagre", explicó Ingeis. “O volcanes que llevan agua oxigenada y algún activador como levadura. Y esa espuma hace las veces de lava, es decir, completamente inofensivo”, agregó.

La licenciada en Ciencias Químicas explicó que “ni lo que pasó en el colegio Guadalupe ni en Pergamino fueron volcanes. En el primer caso porque se utilizó alcohol etílico, y en el segundo, porque se produjo pólvora. Y estas prácticas hacen que un volcán se convierta en un mechero, algo muy peligroso para practicar en un aula”.

“En ambos casos lo que ocurrió fue que se generó presión y, al aumentar la cantidad de gases, se produce la explosión”, detalló la especialista.

Apuntando específicamente a lo ocurrido en la institución educativa de Palermo, Ingeis sostuvo: “Utilizaron el alcohol de forma poco cuidadosa. Se pudo haber derramado en los brazos de algún alumno, en su ropa o hasta en un banco laqueado, que no son ignífugos. Y todos son elementos transmisores”.

Antecedente a pocos kilómetros de la Ciudad

Días atrás, también durante una feria de ciencias organizada por el Instituto Comercial Rancagua un grupo de alumnos decidió recrear la erupción de un volcán. El experimento debía funcionar como un fuego artificial, pero al encenderlo las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y, en cuestión de segundos, se convirtió en una explosión. El incidente dejó 17 personas heridas, en su mayoría alumnos, con lesiones de diversa gravedad: cortes, quemaduras y contusiones.

La más afectada fue una niña de 10 años que resultó gravemente, situación que obligó su traslado de urgencia del Hospital Juan P. Garrahan. El parte médico del lunes consignaba que la víctima continuaba internada en ese centro de salud en condición estable, aunque con cuidados intensivos.

La menor debió volver a ser sometida a una intervención quirúrgica a cargo de una equipo de cirugía plástica y neurocirugía, difundieron desde el hospital pediátrico sin más detalles. La chica ya había ingresado al quirófano el viernes por la tarde, luego de haber sido estabilizada, y también fue intervenida por un equipo multidisciplinario.