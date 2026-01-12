Las autoridades de Quintana Roo detuvieron a dos hombres este lunes por su responsabilidad en la muerte violenta de Jonatan Emanuel Minucci. El titular de la Fiscalía General, Raciel López Salazar, informó que el ataque contra el ciudadano de 37 años ocurrió el viernes pasado en el estacionamiento del predio Vesica. La investigación judicial vincula el crimen con la actividad del narcomenudeo en la región.

Qué se sabe del asesinato de un argentino en Tulum

La reconstrucción del episodio indica que el joven recibió disparos en el cuello, rostro, extremidades y tórax. El incidente sucedió durante la tarde del viernes pasado en el acceso al cenote donde la víctima cumplía tareas de seguridad privada. Los peritos de la escena recolectaron ocho casquillos de proyectiles calibre nueve milímetros en el suelo del estacionamiento.

Los sospechosos Fernando Jhonatan y Adán Osvaldo integran un grupo criminal del estado de Jalisco

López Salazar descartó las versiones de redes sociales que situaban el ataque dentro de un festival de música electrónica. El fiscal aseguró que el móvil del crimen fue la disputa por el territorio entre dos facciones criminales opuestas. Minucci falleció este domingo tras su internación en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.

El funcionario judicial brindó precisiones durante una conferencia de prensa sobre el avance de la causa. “Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General en coordinación con el Grupo Interinstitucional detuvieron a dos personas, presuntos integrantes de un grupo criminal”, afirmó López Salazar.

El titular del organismo explicó que los detenidos guardan relación con la carpeta de investigación que comenzó el viernes pasado por los delitos de homicidio y lesiones. Los otros dos heridos en la balacera son oriundos de Veracruz y también trabajaban en el predio turístico. El ataque contra los empleados del lugar fue directo.

Quién era la víctima y por qué estaba en México

El joven nació en la localidad de Fray Luis Beltrán y arribó a territorio mexicano en noviembre pasado. Su meta laboral consistía en el ahorro de dinero para el sustento de su familia en la Argentina. Minucci ejercía el oficio de barbero desde hace varios años y fundó un comercio propio bajo el nombre Good Luck.

A través de la red social Instagram, el hombre promocionaba sus servicios con el lema: “en los detalles está la clave”. Sus planes incluían la apertura de una segunda sucursal en la ciudad santafesina de San Lorenzo el mes próximo. Lucina, su pareja, permanece en su país de origen y atraviesa un proceso de embarazo.

Lucina permanece en la Argentina durante su proceso de embarazo mientras la familia coordina la repatriación de los restos

El peluquero compartía sus progresos en el exterior mediante constantes publicaciones digitales. El 20 de noviembre pasado inició la difusión de su emprendimiento de estética masculina en Tulum.

La noticia de su deceso causó impacto entre los miembros de la comunidad de Fray Luis Beltrán. El entorno de la víctima enfatizó que el hombre no tenía vínculos con las bandas delictivas mencionadas por la fiscalía mexicana. Su rol en el cenote era estrictamente de vigilancia laboral.

La víctima trabajaba como encargado de seguridad en el cenote al momento de los disparos

Cuál es el pedido de la familia para el regreso de los restos

Los allegados del barbero iniciaron una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos de traslado hacia el territorio nacional. La Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán difundió la solicitud de ayuda en la plataforma Facebook. Un texto de una amiga de la pareja describió al fallecido como un ser querido.

La publicación en la red social destacó el alto valor económico de la repatriación sanitaria, cifra que supera las posibilidades financieras de sus parientes. “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde viajó con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, escribió una conocida de la familia en internet.

