LA NACION

Una docente del agresor de Santa Fe explicó en detalle cómo empezó el ataque y cuáles fueron las primeras reacciones

Carolina reconstruyó en LN+ los minutos iniciales dentro del colegio; relató cómo interpretaron las primeras detonaciones y describió el accionar del personal para reducir al atacante

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Un alumno de una escuela en San Cristóbal, Santa Fe, disparó a sus compañeros
Un alumno de una escuela en San Cristóbal, Santa Fe, disparó a sus compañeros

Carolina, docente del agresor de la Escuela Nº40 de San Cristóbal, Santa Fe, relató en primera persona cómo se vivieron los primeros minutos del ataque y el clima de conmoción que se instaló en el establecimiento. “Fue un estado de shock, alerta y nerviosismo total”, describió.

La maestra explicó que el episodio comenzó mientras el cuerpo docente aguardaba el inicio del acto escolar. En ese momento, escucharon una detonación que generó confusión. “Pensamos que algo había explotado”, recordó.

Video: así fue el ataque de un alumno que mató a un compañero en Santa Fe
Video: así fue el ataque de un alumno que mató a un compañero en Santa Fe

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Sorpresivo hallazgo en Caballito de un camión que transportaba 400 litros de ketamina, la droga que mató al actor Matthew Perry
    1

    Sorpresivo hallazgo en Caballito de un camión que transportaba 400 litros de ketamina, la droga que mató al actor Matthew Perry

  2. Recoleta: grabaron a un vecino que disparaba a las personas con un rifle de aire comprimido desde su balcón
    2

    Recoleta: grabaron a un vecino que disparaba a las personas con un rifle de aire comprimido desde su balcón

  3. Manejaba borracho y atropelló a dos menores: tenía casi cinco veces más alcohol en sangre de lo permitido
    3

    Manejaba borracho y atropelló a dos menores: tenía casi cinco veces más alcohol en sangre de lo permitido

  4. Forzaban accesos a garajes para entrar a robar en edificios
    4

    “Los rompeportones”: forzaban accesos a garajes para entrar a robar en edificios