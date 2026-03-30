Una docente del agresor de Santa Fe explicó en detalle cómo empezó el ataque y cuáles fueron las primeras reacciones

Carolina reconstruyó en LN+ los minutos iniciales dentro del colegio; relató cómo interpretaron las primeras detonaciones y describió el accionar del personal para reducir al atacante
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Carolina, docente del agresor de la Escuela Nº40 de San Cristóbal, Santa Fe, relató en primera persona cómo se vivieron los primeros minutos del ataque y el clima de conmoción que se instaló en el establecimiento. “Fue un estado de shock, alerta y nerviosismo total”, describió.
La maestra explicó que el episodio comenzó mientras el cuerpo docente aguardaba el inicio del acto escolar. En ese momento, escucharon una detonación que generó confusión. “Pensamos que algo había explotado”, recordó.
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