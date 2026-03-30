“Tenía mucha ira cuando lo retuvieron”, dijo un hombre que conocía al agresor de Santa Fe y lo había visto el domingo

Un chico de 16 años ingresó armado a un colegio de Santa Fe, disparó y mató a un compañero, de 13 años, y dejó a otros dos heridos. Según pudo saber LA NACION, el menor de edad extrajo este lunes el arma de una funda de guitarra y realizó alrededor de cinco disparos.

En diálogo con LN+, Carlos, quien conocía a la familia de la victima y la noche anterior le entregó un pedido de delivery relató: “Me levanté en la mañana y mi hija me llamó para que la pase a retirar por el colegio. Luego me mandó el video que está en difusión del tiroteo. Cuando llegué al lugar, ellos estaban afuera. Era algo que no se veía venir“.

Carlos en LN+

Sobre los involucrados en el tiroteo, sostuvo: “El agresor es el hijo del garrafero, la víctima era un chico que jugaba acá en el club. Acá somos todos conocidos”, y sobre el agresor agregó: “Era un pibe tranquilo. Por lo que se veía, era un pibe que no tenía drama, que pudo haber tenido problemas a lo mejor dentro de casa, pero por fuera era re tranquilo”.

“Se decía que se sufría de bullying, pero nunca lo habló, nunca lo comentó con nadie. Acá como es chico, esas cosas se saben al toque, se difunden rapidísimo, pero ni la escuela tenía conocimiento de eso”, sumó.

A tan solo horas de la tragedia, el hombre explicó que luego de que el menor sea interceptado por las autoridades del colegio, se encontraba muy afectado: “Cuando lo retienen y le quitan el arma, ahí recién pudo hablar y desahogarse. Tenía mucha ira, mucho enojo contenido“.

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La reacción de los padres del colegio

Luego de que se conocieran los videos y los testimonios de los chicos que se encontraban allí, Carlos expresó: “Hay padres que quieren sacar a sus hijos del colegio”. Según explicó a LN+, los padres se enteraron de la noticia porque sus hijos les avisaron, no por parte del colegio.

“Acá hay pocos habitantes y la escuela es la más grande y más conocida, uno no espera que pase algo así. Cuando me desperté, temí por la vida de mi hija”, agregó, y detalló el relato de su hija: “Me contó que ella estaba sentada enfrente cuando comenzó a escuchar tiros y vio salir al chico con la escopeta. Al rato se empezaron a escuchar vidrios porque había compañeritas de ella saltando por la ventana para poder escapar”.

En relación a los padres de la víctima concluyó: “Están destrozados. La madre está destrozada, no entiende qué pasó”.