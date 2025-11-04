Qué se sabe del choque en el que murió un matrimonio y sus tres hijos resultaron heridos

Un joven de 18 años que conducía alcoholizado provocó un choque fatal el viernes pasado en el municipio bonaerense de José C. Paz. El impacto de su camioneta contra un auto causó la muerte de un matrimonio, Renzo Benítez y Eliana Martínez, y dejó a sus tres hijos con lesiones de gravedad. El hecho ocurrió en el cruce de la Ruta 197 y la calle Mendoza, donde el conductor quedó detenido y enfrenta cargos por doble homicidio.

Qué se sabe del choque de un joven contra una familia

El violento episodio sucedió alrededor de las 23:30 del viernes en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, una zona de José C. Paz ubicada a metros de una plaza con juegos infantiles. Una camioneta pick-up Volkswagen Amarok de color negro embistió a un automóvil Renault 12 en el que viajaba una familia de cinco integrantes. Las víctimas fatales, identificadas como Renzo Benítez y Eliana Martínez, murieron en el acto.

Una cámara de seguridad captó el brutal choque en José C. Paz

Según consta en las imágenes de una cámara de seguridad que registró el suceso y en relatos de testigos, el responsable del hecho circulaba a una velocidad excesiva. Las estimaciones indican que el vehículo se desplazaba a 160 km/h al momento de la colisión. Un video que circuló en las últimas horas muestra el instante exacto del impacto. Otras imágenes exhibieron la destrucción total del Renault 12 como consecuencia de la colisión.

Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes

Los tres hijos de la pareja, de siete, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro de la estructura del automóvil familiar. Su rescate requirió la intervención de los bomberos, quienes trabajaron en el lugar para liberarlos. Debido a la fuerza del impacto, los niños sufrieron múltiples traumatismos.

En un primer momento, los menores fueron derivados a centros de salud cercanos para una atención de emergencia. Posteriormente, las autoridades sanitarias dispusieron sus traslados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. De acuerdo con la información del diario local SM Noticias, la hija mayor, de 14 años, se encontraba en grave estado de salud.

Los tres hijos de la pareja, de 7, 11 y 14 años, resultaron gravemente heridos captura de redes

Quién es el conductor responsable y cuál es su situación legal

El conductor de la Volkswagen Amarok fue identificado como Michael Carballo, un joven de 18 años. Carballo es hijo del dueño de Tornado, un conocido boliche de la zona. Fuentes judiciales y policiales confirmaron que el joven había consumido alcohol antes de conducir.

Michael Carballo tiene 18 años

El test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esta cifra supera de manera significativa el límite establecido por la Ley de Alcohol Cero que rige en la provincia de Buenos Aires. La normativa vigente en territorio bonaerense prohíbe la conducción de cualquier tipo de vehículo con una concentración de alcohol en sangre superior a cero.

Carballo recibió asistencia médica en el sitio y quedó aprehendido. La fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo del fiscal Rubén Moreno, lo imputó por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones. Tras el accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó a las autoridades de la jurisdicción donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir la suspensión de la misma.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.