El crimen de la remisera en La Matanza, Rosa Candela Santa María, de 24 años, tomó un giro inesperado para la pesquisa policial. Los investigadores de la provincia de Buenos Aires descartaron la hipótesis inicial de un homicidio en ocasión de robo. La causa judicial apunta ahora a una presunta conexión ilegal entre la víctima y el joven identificado como Rodrigo López, alias “Piñón”, quien se suicidó antes de su detención.

¿Qué se sabe del crimen de la remisera en La Matanza?

La víctima, de 24 años, fue encontrada muerta de un tiro en la sien dentro de su Fiat Cronos. Su hermano había declarado a la prensa que Candela trabajaba como remisera para poder pagar el auto que había comprado hacía cuatro meses para esa labor. La primera hipótesis verosímil fue la de un eventual homicidio en ocasión de robo, ya que faltaba su celular.

En el auto de la víctima se encontró la caja vacía de una pistola Taurus PT809E

Esta teoría perdió sustento rápidamente. Ni Uber ni DiDi, las plataformas para las cuales la joven operaba, tenían registrado un viaje solicitado desde la coordenada donde se produjo el hecho. Se comprobó que el celular de la víctima no fue robado: el aparato estaba en su casa, a 15 cuadras de la escena del crimen.

El fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, maneja ahora una nueva línea de investigación. La policía bonaerense robustece la hipótesis de que el asesinato ocurrió tras una disputa vinculada a un negocio clandestino.

La conexión entre la víctima y el asesino

Los investigadores creen que Candela Santa María y su asesino, Rodrigo López, alias “Piñón”, de 20 años, se conocían. La pesquisa explora la posibilidad de que ambos mantenían una relación de socios en actividades ilegales. Más precisamente, la policía sospecha que estaban involucrados en la venta clandestina de municiones y armas de fuego.

La policía obtuvo un testimonio clave que fortalece esta hipótesis. Un joven admitió haber comprado la semana pasada dos cajas de balas calibre nueve milímetros por 140 mil pesos. El comprador afirmó que hizo el pago a través de una billetera electrónica a la cuenta de la madre de Santa María. Este testigo declaró que Candela se dedicaba a la venta de municiones y que la conoció a través de “Piñón”. López, el asesino, se presentaba como familiar de ella.

La teoría de un vínculo criminal se consolida con la evidencia hallada en el auto de la víctima. Dentro del Fiat Cronos, los detectives encontraron una caja vacía de una pistola Taurus PT809E, número de serie TIR-311531. Esta arma estaba registrada ante el Renar y no había sido reportada como robada o extraviada.

El suceso se dio en la localidad bonaerense de La Matanza Santiago Oroz

Los investigadores determinaron que “Piñón” ofrecía esa misma pistola a la venta a través de su cuenta de Instagram. Testimonios de vecinos del barrio Primavera II, de González Catán, también aseguraron que en la casa donde vivía López se vendía droga. El crimen se produjo a metros de la puerta de esa vivienda.

Tras identificar a Rodrigo López como el principal sospechoso, el fiscal Diego Rulli ordenó su captura. Los uniformados siguieron su rastro hasta la casa de unos familiares en la localidad matancera de Virrey del Pino. Cuando los policías ya le pisaban los talones, el sospechoso se disparó un tiro en la sien derecha y murió en el acto.

La reacción de la familia y los vecinos

La familia de Candela Santa María fue notificada del fallecimiento a las siete de la mañana. Alan, hermano de la víctima, comentó que el crimen ocurrió a la 1:00 de la madrugada. El hermano denunció la inacción policial inicial. Alan afirmó que el comisario de González Catán no fue capaz de mandar un móvil y los atendió “como si estuviera en su casa”.

Vecinos cortan la ruta 3 por el asesinato de una joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicación

Luego de conocerse la noticia, vecinos de la zona cortaron la Ruta 3 a la altura del kilómetro 28, en Laferrere. Decenas de personas se acercaron a las inmediaciones con un bombo y pidieron por la intervención de la Justicia. Los manifestantes estuvieron allí desde las ocho de la mañana hasta la tarde. La hermana mayor de Candela se quebró al hablar de la víctima: “Nos arruinaron. Estamos muertos en vida”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.