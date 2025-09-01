Quién es “Piñón”, el principal sospechoso del asesinato de la remisera en La Matanza

Un giro dramático reconfiguró por completo la pesquisa del homicidio de Rosa Candela Santa María. El suicidio del principal sospechoso, Rodrigo López, alias “Piñón”, y nuevas evidencias testimoniales desvían la causa de un presunto robo al voleo. La investigación ahora se centra en el entorno del joven de 20 años y en una supuesta conexión ilegal que mantenía con la víctima en el partido de La Matanza.

¿Quién es Rodrigo “Piñon” López y cuál es su conexión con la víctima?

Rodrigo López, conocido en el barrio Primavera II de González Catán como “Piñón”, tenía 20 años y era el principal apuntado por el asesinato de la remisera de 24 años. Lejos de ser un desconocido para la víctima, los investigadores creen que ambos mantenían una relación de socios en actividades ilegales.

Una joven de 24 años fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras trabajaba como chofer de aplicación en La Matanza

Un joven admitió ante la policía la compra de dos cajas de balas calibre nueve milímetros la semana pasada, por un total de 140.000 pesos. Afirmó que realizó el pago a través de una billetera electrónica a la cuenta de la madre de Santa María.

El comprador declaró que Candela se dedicaba a la venta de municiones y que la conoció a través de “Piñón”, quien se presentaba como familiar de ella. Esta versión contradice la imagen inicial de un ataque azaroso.

La hipótesis de un negocio ilegal que terminó en tragedia

La teoría de un vínculo criminal se robustece con los elementos hallados en la escena. Dentro del Fiat Cronos de la víctima, los detectives encontraron una caja vacía de una pistola Taurus PT809E con número de serie TIR-311531.

Candela Santa María con su auto nuevo, que pagaba con lo que recaudaba de varios trabajos

El arma no tenía impedimentos legales, estaba registrada ante el Renar y no figuraba como robada o extraviada. Los investigadores determinaron que “Piñón” ofrecía esa misma pistola a la venta a través de su cuenta de Instagram.

Esta evidencia, sumada al testimonio sobre la venta de municiones, consolida la sospecha de que el crimen ocurrió tras una disputa vinculada a este negocio clandestino. La primera hipótesis de un homicidio en ocasión de robo perdió sustento.

Vecinos cortan la ruta 3 por el asesinato de una joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicación

Ni Uber ni DiDi, las plataformas para las que trabajaba la joven, tenían registrado un viaje solicitado desde esa zona. El celular de la víctima no fue robado: se comprobó que el aparato estaba en su casa, a unas 15 cuadras del lugar del hecho. Testimonios de vecinos también aseguraban que en la casa de López se venderían drogas.

Una persecución con desenlace fatal

Tras el crimen, el fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, ordenó la captura de López. Efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense en La Matanza realizaron un allanamiento de urgencia en su vivienda, ubicada en la calle Coronel Ramos y La Bastilla, pero el sospechoso ya se había fugado.

El rastro los condujo hasta la casa de unos familiares de “Piñón” en la localidad matancera de Virrey del Pino. Al verse rodeado, López intentó una fuga por los fondos del terreno. Cuando los uniformados estaban a punto de alcanzarlo, se disparó un tiro en la sien derecha y murió en el acto.

Para quitarse la vida utilizó la misma pistola Taurus nueve milímetros que intentaba vender por redes sociales y cuya caja apareció junto al cuerpo de Candela Santa María. El fiscal Rulli encomendó los peritajes de la escena a personal de la Policía Federal Argentina.

