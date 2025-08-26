Los cuerpos de Florencia Revah y Esteban Suárez fueron hallados en un Chevrolet Onix blanco, en un camino rural cercano a la ruta nacional N°8, en San Antonio de Areco. El vehículo, sin patente y con un trapo cubriendo la tapa de combustible, presentaba un impacto de bala en una ventanilla y dentro, la mujer presentaba dos heridas de bala, mientras que el hombre se habría suicidado con un disparo en la cabeza, según la principal hipótesis de las autoridades.

¿Qué se sabe del crimen de San Antonio de Areco?

Fuentes judiciales confirmaron que el sitio donde Florencia Revah fue ultimada no es el automóvil donde se encontraron los cuerpos. Esta revelación complejiza la investigación, que ahora busca determinar el lugar exacto donde se cometió el crimen. Se realizaron allanamientos en propiedades de Tigre vinculadas a Esteban Suárez, pero no arrojaron resultados positivos. El fiscal de Mercedes Luis Gargagno, a cargo de la investigación, calificó el expediente como “homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género”.

El Chevrolet Onix blanco donde se encontraron los cuerpos de Florencia Revah y Esteban Suárez Min. Seguridad Prov. Buenos Aires

El hallazgo de los cuerpos

Ambos cuerpos fueron encontrados detrás del Haras Vacación, en un camino rural cercano a la ruta nacional N°8 luego de un llamado de un vecino de la zona al 911. Florencia Revah tenía 31 años y su cuerpo fue encontrado con dos heridas de bala. Por otro lado, Esteban Suárez, de 45 años, era su pareja y el principal sospechoso del femicidio, ya que, se presume que se suicidó en el mismo vehículo. Fuentes policiales confirmaron que la mujer había denunciado a Suárez por violencia de género.

La primera denuncia data del 26 de febrero de 2021 por lesiones leves agravadas por el vínculo. El 29 de abril pasado, Revah solicitó una “prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión [de hogar]” ante un Juzgado de Familia de Tigre. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que “no hubo ninguna denuncia en la Justicia penal”.

Avanza la investigación por los cuerpos hallados en un auto en San Antonio de Areco

Según trascendió, Esteban Alejandro Suárez, el hombre que asesinó a Florencia Revah y luego se quitó la vida, tenía un pasado criminal impactante. Suárez estuvo preso por el homicidio de Claudio Lanzetta, conocido como “La Clota”, un famoso relacionista público asesinado en su departamento de Palermo en octubre de 2001. Por el crimen, Suárez fue condenado a 10 años de prisión.

Esteban Alejandro Suárez estuvo preso por el asesinato de Clotta Lanzetta

Los elementos encontrados en la escena del crimen

Además del arma y las municiones, la policía secuestró dos tickets de peaje. Según detallaron fuentes policiales, uno de los tickets “tenía el horario de las 7 y, el otro, de las 10.07, lo que podrán permitir hacer una reconstrucción del trayecto que hizo el conductor del auto”. En el vehículo, la policía secuestró una pistola Bersa sin numeración visible, pero con una mira láser infrarroja, además de tres vainas servidas y 25 cartuchos calibre nueve milímetros.

Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

La postura de las autoridades locales sobre el crimen

Las autoridades locales se pronunciaron tras el hallazgo. El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, declaró: “Son [las víctimas] de otra localidad, de la zona norte del Gran Buenos Aires [por Tigre]. No tienen vínculo con nuestra ciudad, no residen acá. A partir de ahora empezaron a trabajar todas las dependencias de la policía bonaerense para esclarecer qué sucedió. Se presume que fue un femicidio y posterior suicidio”.

Por su parte, el secretario de Seguridad del municipio, Ramón Ojeda, sugirió que el presunto autor del femicidio intentó incendiar el vehículo con la víctima dentro. “Podría haberse dado una situación de arrepentimiento: se sentó en el vehículo y se suicidó”, sostuvo el funcionario.

