Qué se sabe del vínculo entre Pequeño J y Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen

La investigación del triple crimen de Florencio Varela sumó detalles sobre la relación entre el Pequeño J y Lara Gutiérrez, una de las víctimas. Una filmación del 6 de septiembre y el testimonio reservado de una testigo revelan indicios sobre su posible relación.

Una cámara de seguridad registró a Lara Gutiérrez, de 15 años, y a Pequeño J mientras caminaban juntos por el barrio porteño de Flores. La filmación es del 6 de septiembre, aproximadamente dos semanas antes del hallazgo de los cuerpos mutilados de Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en Florencio Varela. La cámara de un local de comidas rápidas captó la imagen en la avenida Rivadavia al 7100.

Un testimonio clave

Una testigo declaró haber visto a Pequeño J y a Lara interactuar en una fiesta. La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y afirmó conocer a Lara y a Brenda en una escuela de Ciudad Evita, La Matanza, donde estudiaban.

La testigo relató que, en junio o julio del año pasado, Brenda y otra chica la invitaron a una “fiesta privada” en una quinta, cuya ubicación no recuerda y que al asistir recibió $300.000. En esa fiesta, que duró 24 horas, también habrían estado Brenda y Lara.

La testigo mantuvo relaciones sexuales con dos ciudadanos peruanos, convocados por una persona apodada Freddy, también de nacionalidad peruana. Según su testimonio, había “estupefacientes” y a ella le ofrecieron Tusi, droga conocida como cocaína rosa. En agosto pasado, Freddy le dio un teléfono celular como pago por mantener relaciones sexuales con él.

Sobre la presencia de Pequeño J en la fiesta, la testigo declaró: “La testigo dijo que por apodo y de verlo solo una vez en esa misma fiesta [la que se hizo en una quinta y duró 24 horas] vio a J [el presunto autor intelectual del triple crimen], pero que no interactuó con él, solo estaban en el mismo lugar mientras ella se relacionaba con otros hombres”.

Las tres jóvenes, Gutiérrez, Verdi y Del Castillo, fueron vistas con vida por última vez el viernes 19 de septiembre a las 21.30

Además, afirmó que Lara parecía conocer a Pequeño J en esa fiesta. “Sí, dijo que Lara se conocía con este sujeto, o al menos eso parecía en esa fiesta”. También mencionó un rumor sobre Lara: “Que se decía que Lara en los momentos que atendía a clientes, a veces, les robaba, pero no sabía si eso era cierto, pero sí que era un rumor muy fuerte”, según la declaración a la que pudo acceder LA NACION.

La testigo también mencionó a Matías Agustín Ozorio, sindicado como lugarteniente de Pequeño J, detenido en Perú y expulsado a la Argentina. Según su relato, ambos se conocían y Lara interactuaba con ellos. “En su relato dijo que, según creían, Ozorio y Pequeño J se conocían y que Lara interactuaba con ellos”.

La testigo explicó su decisión de declarar tras conocer lo ocurrido a Brenda y a Lara. Aseguró tener miedo debido a rumores de amenazas por parte de ciudadanos peruanos que habían sido sus clientes.

