Quemaron una moto sobre una lápida en el funeral tumbero de un ladrón adolescente

Un ladrón adolescente de 15 años, identificado como Tiziano Benjamín Videla, murió luego de más de un mes de internación tras recibir dos disparos a fines de septiembre, y sus allegados protagonizaron un particular “funeral tumbero” en el Cementerio de La Plata, donde incendiaron la moto del joven sobre su lápida.

Los allegados de Videla organizaron una “caravana a todo ritmo” hacia la tumba del adolescente, donde “prendieron fuego la moto en que el adolescente viajaba cuando fue baleado el 22 de septiembre”, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

La caravana ingresó en el Cementerio Municipal de La Plata y las imágenes del funeral fueron musicalizadas con “una canción del grupo de cumbia La Repandilla” y publicadas en redes sociales.

En uno de esos mensajes se señaló: “Se te va a extrañar negro. Siempre en nuestros corazones. Bola (sic) bien alto”.

La moto del adolescente fallecido, que pilotaba al momento de ser baleado, fue el blanco de la bronca de sus allegados. El vehículo, envuelto en llamas, yacía “consumiéndose sobre la misma lápida del fallecido” mientras era objeto de “patadas, golpes e insultos”.

El caso

Tiziano Benjamín Videla fue baleado el lunes 22 de septiembre cerca de las 23.30, en la esquina de 45 y 141, en el barrio San Carlos, en La Plata. Vecinos del lugar escucharon varios disparos y los agentes del Comando de Patrullas encontraron al adolescente “sobre una de las veredas, con dos heridas de bala: una en la espalda, otra en el glúteo derecho”.

Se hallaron junto a él “un revólver calibre 32, una vaina servida de calibre 9 mm y un cargador vacío”, lo que hizo sospechar de un enfrentamiento armado desde el inicio.

Videla fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde le diagnosticaron “una lesión medular grave, a la altura de la vértebra T2”, que le provocaría paraplejia. Tras dos semanas, fue derivado al Hospital San Juan de Dios, pero su cuadro se agravó y finalmente murió el lunes pasado.

En el interín, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata intervino y ordenó allanamientos. En uno de ellos se dio con J. S. R., un joven de 18 años. Su padre admitió ante las autoridades que su hijo “había estado involucrado en el hecho”. En el domicilio se decomisaron varias armas, incluidas una Bersa Thunder calibre .380 Plus y una Taurus G3 calibre 9 milímetros, todas con sus respectivos cargadores y municiones.

La causa, que originalmente estaba caratulada como “lesiones graves y abuso de arma de fuego”, será reconfigurada como “homicidio” tras la muerte del adolescente y ahora se investiga un eventual ajuste de cuentas como móvil del caso.

Según registros judiciales, el fallecido tenía “varias causas abiertas en distintas fiscalías de La Plata por robo, encubrimiento y tenencia de armas de fuego”.

La fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, busca reconstruir el ataque mediante “imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos”.