Quién es el custodio de Diego Maradona detenido por intentar favorecer al “equipo médico tratante”

Julio César Coria nació hace 48 años en Jujuy. En febrero de 1988 ingresó en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde cumplió funciones en las cárceles de Villa Devoto y Marcos Paz, entre otros destinos. Se retiró en 2023 con el rango de ayudante mayor. Además de su trabajo en la fuerza de seguridad, desde 2015 cumplió funciones como custodio de Diego Armando Maradona. Ayer, su declaración como testigo en el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte del Diez terminó de la peor manera para él: fue detenido por falso testimonio.

Para el Ministerio Público Fiscal intentó beneficiar al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los acusados de homicidio simple con dolo eventual e integrantes del “equipo médico tratante” de Maradona. Mañana será indagado por la fiscal de San Isidro Carolina Asprella por falso testimonio.

“El testigo está siendo mendaz en forma elocuente”, afirmó Patricio Ferrari, uno de los fiscales a cargo de la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, a cargo del debate.

En ese momento, Coria había sido retirado de la sala de audiencias después de que el fiscal Ferrari hiciera alusión a contradicciones y omisiones con sus declaraciones en la etapa de instrucción de la causa.

Ayer, por primera vez, Coria sostuvo que el día en el que murió Maradona observó que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas juzgadas por el delito de homicidio simple con dolo eventual, le hizo masajes de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Maradona. En sus declaraciones anteriores no lo había nombrado y había dicho que esas prácticas, mientras él le hacía respiración boca a boca, las llevó adelante la enfermera Gisela Dahiana Madrid, que estará en el banquillo de los acusados en un próximo juicio por jurados.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna, dos de las hijas de Maradona, solicitó que se inicie una investigación por falso testimonio, pero el presidente del tribunal Savarino optó, como hizo con otros testigos, que se le leyera sus declaraciones anteriores para que recuerde lo que había dicho antes.

“Cosachov le hizo maniobras en el pecho, en ese momento [por sus declaraciones anteriores] no me habré acordado”, dijo el testigo bajo juramento de decir la verdad tras su regreso a la sala de audiencias.

El momento en que fue trasladado el custodio de Maradona Martín Cossarini - LA NACION

Además, tanto el fiscal Ferrari como Burlando, también hicieron hincapié en otra contradicción de Coria. En medio de su declaración, el custodio había afirmado que, entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, no había hablado con el neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados de homicidio simple con dolor eventual. Pero leyeron una serie de chats de WhatsApp que desmintieron la versión del custodio.

Coria había dicho que no recordaba haber hablado con Luque. Después de que le leyeran los mensajes, explicó: “Evidentemente, es mi teléfono, pero no me acordaba [por los mensajes]”.

En ese momento, Burlando pidió que se ordene la detención de Coria ante la comisión de un delito en flagrancia. El Ministerio Público se sumó al pedido del abogado de Dalma y Gianinna.

Después de un cuarto intermedio, el tribunal informó que por unanimidad decidió que se abriera una investigación por falso testimonio. Por mayoría, con los votos de las juezas Di Tommaso y Makintach, se ordenó la detención. Para las magistradas existió un delito en flagrancia.

Vadin Mischanchuk, el abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov Alejandro Guyot

Las contradicciones y omisiones de Coria llamaron la atención de los abogados de la defensa de Luque.

“A Luque no lo benefició para nada. Me llamó la atención que no recordara los chats con mi cliente. Creo que no tuvo compresión de tiempo y lugar”, sostuvo a LA NACION Julio Rivas, uno de los defensores del médico neurocirujano.

Por su parte, Vadin Mischanchuk, el abogado de Cosachov, afirmó: “Coria no intentó favorecer a mi cliente. Lo que dijo sobre las maniobras de reanimación es la verdad y surge de otras pruebas de la causa. No lo dijo para favorecerla, lo afirmó porque es la verdad. El problema se suscitó cuando negó haber hablado con Luque y después le exhibieron una serie de chats en los que surgía un contacto previo, durante y después de la internación en la casa de Tigre. De ninguna manera quiso favorecer a Cosachov, dijo la verdad, que Agustina hizo masajes de cardíacos alternándose con la enfermera” .

Gabriel Di Nicola Por

Temas Juicio por la muerte de Maradona