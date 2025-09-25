Quién es el “Pequeño Jota”, el supuesto ideólogo del triple crimen de Florencia Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela se centra en la figura de un narcotraficante peruano, conocido con el alias de “Pequeño Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El caso destapó un complejo entramado que une redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas.

Quién es “Pequeño Jota”, el principal acusado del triple crimen

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el hombre que habría planificado el triple crimen es un traficante peruano que permanece prófugo. Se lo identifica con el alias de “Pequeño Jota” y pertenece a una organización narcocriminal transnacional.

El prófugo pertenece a una organización narcocriminal transnacional con base de operaciones en la villa 1-1-14

La estructura delictiva cuenta con un comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en la villa 1-11-14, y opera diferentes puntos de venta de drogas en el conurbano sur de la provincia. La pesquisa policial y judicial sigue sus pasos para determinar su paradero y su rol exacto en la masacre.

La hipótesis de la venganza narco

El móvil principal del triple homicidio es una venganza por un robo de estupefacientes. La pista más firme la aportó una de las primeras cuatro sospechosas detenidas, quien confesó su participación en los hechos. La mujer declaró a la policía que tres sospechosos de nacionalidad peruana alquilaron su casa, ubicada en las calles Jáchal y Chañar de Florencio Varela, y que en ese lugar asesinaron a las tres jóvenes.

Doce personas fueron detenidas en conexión con el triple crimen de las jóvenes de La Matanza Captura

El motivo, según su testimonio, fue que una de las víctimas robó cinco kilos de cocaína a un narco que utiliza la villa 1-11-14 como base de operaciones. La detenida también admitió que ella y su pareja se encargaron de limpiar la escena del crimen.

Los investigadores corroboraron esta versión al percibir un fuerte olor a cloro en la vivienda y descubrir tierra removida en el fondo del jardín. Otra versión que manejan los pesquisas indica que el robo no fue de droga, sino de 70.000 dólares en efectivo.

Los doce detenidos y los allanamientos

Hasta este jueves, las fuerzas de seguridad detuvieron a doce personas en conexión con el caso. Los primeros cuatro arrestados fueron identificados como Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Casa del horror video 2

El miércoles, la policía arrestó a otras ocho personas durante una serie de allanamientos en la Villa Zavaleta. Estos operativos confirman la conexión entre el crimen en Florencio Varela y la red de narcotráfico con base en la Capital Federal.

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Por motivos de seguridad, los acusados declararán en el complejo del poder judicial de La Matanza, en lugar de la DDI de Laferrere como se previó inicialmente.

La principal hipótesis del caso es una venganza por el presunto robo de cinco kilos de cocaína Nicolás Suárez

Los detalles de la autopsia: tortura y saña

Los informes forenses revelaron la extrema violencia que sufrieron las víctimas. Lara Gutiérrez, de solo 15 años, fue torturada con la amputación de los cinco dedos de su mano izquierda y una oreja antes de que le cortaran el cuello. Sobre ella, los asesinos aplicaron la mayor saña.

A Brenda del Castillo le asestaron varios puntazos en el cuello, la golpearon en el rostro y la asesinaron con un fuerte impacto que le provocó un aplastamiento macizo facial. Tras su muerte, los criminales le abrieron el abdomen. Morena Verri también recibió una brutal golpiza en la cara antes de que le quebraran el cuello para matarla.

