Quién es la joven de 20 años que manejaba alcoholizada, chocó a un motociclista y lo mató

Fanática de los autos y la velocidad. Así es el perfil de Camila Zabala, la joven que manejaba alcoholizada, chocó a un motociclista y lo mató. El siniestro que conmovió a la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, ocurrió el 13 de febrero, cuando la mujer de 20 años impactó contra la moto de Cristian Martín Alanis, de 35 años, que murió por el impacto.

Una vez difundido el hecho y los videos del accidente, cobró notoriedad el perfil de Zabala en redes sociales. La joven vive en Río Cuarto junto a su madre, con la que se muestra muy cercana, y su hermano de 18 años.

Uno de los videos de Zabala en una carrera del Autódromo de Río Cuarto

De pocas publicaciones, su cuenta de Instagram revela a una mujer cercana a sus amigas y su familia y, principalmente, fanática del automovilismo. Varias veces había compartido en sus historias su presencia en eventos relacionados con el deporte: se la puede ver en carreras del Autódromo de Río Cuarto y en competencias de rally en las sierras cordobesas.

Además, Zabala compartía imágenes y videos de varias de sus vacaciones y registró viajes a Chubut y a Buenos Aires. Uno de los lugares más frecuentados por la joven con sus amigas, principalmente para pasar los fines de semana, es la localidad de Alpa Corral, a 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto.

Zabala en una competencia de rally en las sierras cordobesas

El pueblo serrano brinda un espacio de conexión con la naturaleza, algo que Zabala destacaba en sus visitas al río para pasar el día.

Fue en una de esas escapadas que también grabó un video en su Volkswagen Golf, donde manejaba a 91 km/h, una velocidad más alta de lo permitida. En ese mismo auto produjo el siniestro del pasado 13 de febrero.

La joven se grabó manejando a alta velocidad

El accidente

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín. Alanis manejaba su moto Honda Wave por la calle Trejo y Sanabria en dirección sur a norte, cuando fue impactada por el Volkswagen Golf que circulaba por San Martín en sentido oeste-este. Alanis salió despedido por el aire, cayó sobre la vereda y murió en el acto.

Los servicios de emergencias se presentaron rápidamente en el lugar y constataron su fallecimiento. En tanto, Zabala iba en su vehículo junto a dos mujeres de 20 y 22 años. A las tres les realizaron el test de alcoholemia: todos dieron resultado positivo.

Una joven atropelló a un motociclista en Córdoba Puntual

Testigos aseguraron que el auto continuó la marcha por varios metros con la moto bajo su trompa y que se detuvo a unas tres cuadras del lugar del choque. Otros videos de las cámaras de seguridad de la zona muestran a un Volkswagen manejando a alta velocidad por las calles de Río Cuarto.

Las autoridades sospechan que la joven podría haber corrido picadas con otros autos minutos antes del siniestro. También hay otra grabación en la que se observa el auto arrastrando la motocicleta por algunas cuadras.

Zabala fue imputada por homicidio culposo agravado. Sin embargo, la familia de la víctima reclama por un agravamiento de la calificación. La Justicia interviene en el caso y trabaja para esclarecer la mecánica del impacto y las responsabilidades en la muerte del hombre de 35 años.