Accidente en ruta 2: el fiscal dio detalles de cómo sigue la investigación y la situación del chofer

Germán Vera Tapia, fiscal que investiga el vuelco del micro que iba a un encuentro político en Mar del Plata, dialogó con LN+, donde brindó detalles de la causa. “Mano a Mar del Plata, la ruta está tranquila e imagino que a la mañana estaría aún más tranquila. No descartamos nada”, indicó, consultado acerca de las hipótesis que motivaron el hecho.

El fiscal remarcó que, hasta entonces, hay dos hipótesis: la primera es la que el chofer le dio a la Policía que llegó al lugar por la mañana. Según dijo, un auto que iba delante suyo hizo una mala maniobra y él perdió el control de la unidad.

Al respecto, continuó: “La otra versión que tengo, que me está dando Científica de forma preliminar, es que siguió derecho en la curva y el vuelco se produce en un zanjón, no en la cinta asfáltica. Esta última es la hipótesis es la más fuerte que tengo con lo que estoy viendo acá en el lugar del hecho, no sé si se durmió o si venía con el teléfono. Si no participó un tercero, la responsabilidad sería de él".

La palabra del fiscal

Los resultados de alcoholemia de los choferes

“El chofer está en calidad de aprehendido, al menos hasta mañana cuando presté declaración en la fiscalía. El delito es homicidio culposo agravado por la condición de un vehículo con motor calificado por más de una muerte. Es todo preliminar y mañana veremos si da alguna versión de los hechos, y si eso se puede contrastar con la prueba que la Policía Científica está juntando en el lugar”, explicó.

En cuanto a los exámenes de alcoholemia que se les realizaron a ambos choferes que estaban a cargo de la unidad, el fiscal precisó: “Los resultados de alcoholemia de ambos choferes dieron negativo. Se ordenó extracción sanguínea para exámenes toxicológicos y demás, por las dudas”.

Y añadió: “En principio, no tenían ningún impedimento y los papeles estarían en regla. Solo está aprehendido el que conducía. Dijo que había un auto adelante que hizo una mala maniobra, pero tampoco sabemos a quién le dio esa versión”.

Las hipótesis del hecho

La hipotesis principal del caso

“Mano a Mar del Plata, la ruta está tranquila e imagino que a la mañana estaría aún más tranquila. No descartamos nada. Hay carpinchos que cruzan la ruta, el otro día hubo un accidente por ellos. No creo que haya sido este el caso, pero todo se va a investigar”, aseguró Vera Tapia, en la misma línea.

Por último, afirmó que uno de los muertos viajaba en la parte baja del micro, al tiempo que sostuvo: “El colectivo va a ser removido en cualquier momento, debe estar por llegar la grúa”.