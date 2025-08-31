Crimen en La Matanza: el asesino de la joven de 24 años se disparó y murió antes de ser detenido por la Policía

El joven identificado como autor del homicidio de Candela Santa María, de 24 años, en La Matanza, se suicidó cuando la Policía de la provincia de Buenos Aires lo tenía rodeado en una vivienda de Virrey del Pino. Según pudo averiguar LA NACION, el agresor, identificado como Rodrigo López, de 20 años, intentó escapar por el fondo de la propiedad de sus familiares y, al advertir la presencia de los efectivos, efectuó un tiro contra sí mismo que le provocó la muerte en el acto. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios

La joven de 24 años había sido hallada sin vida dentro de un Fiat Cronos en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, en González Catán. El cuerpo de la joven presentaba una herida de arma de fuego en la zona parietal.

De acuerdo con el relato de un familiar, la joven trabajaba realizando viajes mediante una aplicación y se dirigía a guardar el vehículo cuando, pasada la medianoche, dejó de responder mensajes.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que el asesinato de la joven ocurrió frente al domicilio de López. En el interior del vehículo de la víctima fue hallada una caja correspondiente a una pistola Taurus, el mismo modelo que el joven ofrecía a la venta a través de Instagram.

Las autoridades también determinaron que Santa María se había trasladado hasta el lugar por sus propios medios, ya que no utilizó servicios de transporte y su teléfono celular permanecía en su vivienda, ubicada a unas quince cuadras de la escena. Esa circunstancia reforzó la hipótesis de que concurrió de manera voluntaria al domicilio del agresor.

La víctima iba a cumplir 25 años en solo diez días

Un testigo de 21 años declaró ante los investigadores que la víctima se dedicaba a la venta de municiones.

Según su testimonio, el 28 de agosto le había comprado a Santa María dos cajas de balas calibre 9 milímetros por $140.000, operación que abonó mediante una transferencia a la cuenta de Mercado Pago de la madre de la joven. Explicó además que la conoció a través de López, a quien identificó con el apodo de “Piñón”, y que este se presentaba como familiar de la víctima.

El arma de fuego utilizada por López no presentaba impedimento legal al momento de su incautación. Además, de acuerdo con los registros, el homicida carecía de antecedentes penales.

El caso también generó repercusiones políticas. Durante la tarde del sábado, José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional para la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), hizo una publicación al respecto. “Nunca más a que el trabajo honesto se pague con sangre. Nunca más a regalarle nuestra libertad y esfuerzo a los delincuentes. Nunca más a vivir con miedo”, escribió.

En respuesta, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que el dirigente opositor “no conoce, no entiende y, como todo su espacio, miente”. Además, le pidió que “no intente apropiarse del dolor de quienes pretende representar” y lo instó a que “aproveche su tiempo para aclarar el pasado oscuro que envuelve si ‘trayectoria’ electoral”.

El testimonio de la familia de Santa María

La familia fue notificada del fallecimiento a las 7, comentó Alan, hermano de Santa María. “Hoy a las 7 me avisaron que estaba muerta y esto fue a la 1 de la madrugada. El comisario de González Catán no fue capaz de mandar un móvil. Cuando nosotros fuimos a la comisaría estaba tomando mate y nos atendió como si estuviera en su casa. Nosotros mismos después fuimos a dar vuelta en el barrio y encontramos la casa del asesino“, señaló en diálogo con LN+.

Candela Santa María con su auto nuevo, que pagaba con lo que recaudaba de varios trabajos

Y agregó: “Fuimos hasta ahí y vimos la mancha de sangre de mi hermana. Esa sangre entraba en la puerta de una casa, que estaba cerrada con candado”. Alan contó que los vecinos de la cuadra rompieron la vivienda y la quemaron.

“No la veía en todo el día, pobrecita. Ella se levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no llegaba a su casa. No nos vamos a mover hasta que agarren al culpable”, lamentó Alan.

El reclamo de los vecinos

Luego de conocerse la noticia, vecinos de la zona cortaron la Ruta 3 a la altura del kilómetro 28, en Laferrere, por su asesinato. Decenas de personas se acercaron a las inmediaciones con un bombo. Mientras aplaudían, pedían por la intervención de la Justicia. Los manifestantes estuvieron allí desde las 8 de la mañana hasta la tarde. El Metrobús fue interrumpido.

Alan y otros vecinos denunciaron que efectivos de la Policía bonaerense, que dispararon balas de goma, junto a Gendarmería y entre siete u ocho patrulleros.

Vecinos cortan la ruta 3 por el asesinato de una joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicación

“Cande era una compañera y era mi hermana. Trabajaba en el Uber, yo también trabajaba. Me la sacaron de un tiro. Mira lo que es. Decime vos cómo le robas a esta criatura“, reclamó su hermano Alan. La víctima iba a cumplir 25 años el próximo 9 de septiembre.

La hermana mayor de Candela se quebró en vivo al hablar de la víctima: “Nos arruinaron. Estamos muertos en vida. Mi papá murió hace menos de dos años y ahora se la llevó a mi hermana”.

En ese momento, Alan aseguró que no iban a retirarse a allí hasta que el delincuente “esté esposado”. “No podemos salir a comprar o con los chicos en la bici. No hay policías. Está todo abandonado. Yo me cuido con un palo que tengo en el auto”.