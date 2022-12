Quilmes: una adolescente de 13 años denunció que fue violada por tres hombres en un comercio de celulares

escuchar

Una adolescente de 13 años denunció que fue violada por tres hombres en Quilmes Oeste. Víctor, padre de la víctima, contó al canal Crónica que su hija fue subida a un auto blanco, con vidrios polarizados, luego de que dejara a sus hermanitos en la escuela.

El hombre explicó que se enteraron del abuso en la víspera de Navidad, durante la cena de Nochebuena. Según el relato, sin precisar qué día habría ocurrido el ataque sexual, luego de subirla al auto, llevaron a la mujer hasta un local de reparación y venta de teléfonos celulares que ella conocía y allí fue abusada por el dueño del lugar y otras dos personas.

“Ella nos dijo: ‘ Me violaron. Se turnaban entre los tres, mientras uno filmaba. Me hicieron de todo por atrás y adelante’. Me quería morir cuando me contó. Hace muchos años que yo conozco al dueño del local”, relató entre lágrimas la madre de la víctima desde la puerta del lugar donde habría ocurrido el ataque sexual y hasta donde llegaron para pedir por justicia.

La mujer agregó: “Ella recién habló ahora porque él la amenazó que si contaba algo nos iba a matar. Le hicimos todos los estudios y sale que fue violada. Hicimos la denuncia, pero nadie hizo nada”.

El hombre sindicado por la menor no fue detenido, según relató la familia.

Además, la familia realizó una protesta en la puerta del local. Durante la manifestación, un grupo de personas aprovechó para saquearlo. En ese momento, se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y los que robaban el local.

La familia de la víctima explicó que la adolescente solo pudo identificar a uno de los tres agresores porque los otros dos tenían la cabeza cubierta. Sobre el agresor que identificó, la familia indicó que la adolescente lo conocía porque el hombre le había regalado un teléfono celular y que, previo al ataque sexual grupal, el dueño del local ya había violado a la menor.

“Mi hija se levanta todos los días asustada y llora”, contó la madre de la víctima, quien detalló que recién ayer pudieron hacer la denuncia porque estaban amenazados.

