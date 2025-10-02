Ramallo: el dueño de un supermercado chino sacó un arma y le apuntó a un cliente que se llevaba escondidos un dulce de leche y un queso

Un inusual episodio sorprendió a la localidad de Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, cuando el propietario de un supermercado chino amenazó con un arma a un cliente tras corroborar en las cámaras de seguridad del local que había robado mercadería. El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde.

Según reconstruyeron medios zonales, el comerciante observó en el sistema de vigilancia interno que un hombre escondía en los bolsillos de una campera un frasco de dulce de leche y un pedazo de queso. Una vez que el ladrón se acercó a la línea de cajas y se dispuso a pagar lo que llevaba en un carrito, el comerciante no dudó en actuar.

Tras discutir unos segundos con el sujeto, sacó una pistola de una caja ubicada debajo del mostrador y la exhibió frente al cliente. Acto seguido, lo obligó a devolver los artículos que pretendía llevarse sin pagar.

Fuentes consultadas por Ramallo Ciudad explicaron que la reacción del dueño del negocio se debía a sospechas previas sobre este individuo. No habría sido la primera vez que intentaba robar en el supermercado.

La difusión de las imágenes derivó en la actuación de oficio de la Ayudantía Fiscal de Ramallo. Con autorización del Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás, efectivos policiales allanaron la vivienda del comerciante, de 31 años.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una caja plástica marca Bersa y una réplica de pistola calibre 9mm además de cartuchos calibre 12/70 y una mira telescópica. No se halló un arma de fuego real, aunque la réplica será analizada para determinar si es la misma de los videos.

El comerciante fue notificado por el delito de amenazas agravadas y quedó a disposición de la Justicia. Pese a que las réplicas de armas no disparan proyectiles convencionales, logran reproducir con exactitud la forma y el tamaño de un arma real, lo que las convierte en elementos de alto riesgo en situaciones de confrontación.

Un hecho similar, pero con un desenlace trágico, ocurrió en mayo de 2024, cuando otro comerciante chino mató a balazos a un delincuente que había entrado a robar en su supermercado del partido de José C. Paz.

Ocurrió en el supermercado Hiperfú, situado en Adolfo Alsina 5550, en el barrio Primavera, adonde los delincuentes ingresaron armados con intenciones de robo. Ante esa situación, el propietario del comercio, identificado como Chen Yisong, de 45 años, tomó su arma y se defendió a los tiros.

Minutos después, la policía se hizo presente en el lugar y el hombre argumentó que actuó en legítima defensa. La causa quedó caratulada como “tentativa de robo y homicidio”, radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 22 de Malvinas Argentinas, y no se tomó ningún temperamento. El hombre quedó en libertad.