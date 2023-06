Revés judicial: rechazaron la excarcelación de L-Gante, pero le atenuaron la imputación

escuchar

Elían Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, continuará detenido. El juez de Garantías de Moreno-General Rodríguez Gabriel Castro rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria presentado por la defensa del músico, pero le atenuó la imputación: le quitó dos agravantes a la acusación original.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. L-Gante estaba imputado de los delitos de amenazas simples, privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y por perpetrarse contra un miembro de un poder público”, pero el juez Castro le quitó, en la resolución de hoy donde rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria, los dos agravantes.

El magistrado, agregaron las fuentes consultadas, entendió que L-Gante, el día de los hechos, habría utilizado una réplica de arma y no consideró a la víctima y denunciante, que es empleado municipal, un miembro del poder público.

“L-Gante quedó imputado de privación ilegal de la libertad en concurso ideal con amenazas y tenencia simple de estupefacientes. La expectativa de pena es de entre cinco y 15 años de cárcel”, explicó una fuente de la investigación.

El pedido de excarcelación extraordinaria había sido presentado por el abogado de Alejandro Cipolla, poco antes de dejar la defensa de Valenzuela. El músico ahora es representado por el letrado Juan Pablo Merlo.

Cuando fue indagado por el fiscal Raúl Villalba, L-Gante negó las acusaciones. Yo solo quería hablar de macho a macho [con el denunciante]. Esas fueron mis palabras: ´Yo quiero hablar con vos´”, sostuvo en su declaración.

La investigación que llevó a prisión al líder de la denominada Cumbia 420 comenzó el 27 de mayo pasado, después de una denuncia presentada por un empleado de la Municipalidad de General Rodríguez y vecino del barrio Bicentenario, donde vivió L-Gante hasta que se mudó al country.

“En un lapso de, aproximadamente, veinte minutos, L-Gante retuvo a las víctimas [el denunciante y una mujer que también trabaja en el municipio] contra su voluntad con el fin de obligar a una de ellas que intercediera en un procedimiento que realizaban agentes de la Guardia Urbana Municipal de General Rodríguez. Valenzuela quería que la víctima usara sus influencias por la función que desarrolla en el municipio para que liberaran a los integrantes de su círculo de amigos. Al tomar conocimiento de que no se había tomado temperamento restrictivo de libertad para con su grupo de amigos, decidió liberar a las víctimas, en virtud de no necesitar de las influencias”, describe el expediente judicial.

L-Gante negó todas las acusaciones. Sostuvo que no obligó a nadie a subirse a su camioneta BMW. “Comenzamos a hablar con Gastón, mis palabras eran preguntarle qué fue lo que pasó, ‘necesito que me expliques qué pasó, quienes se pelearon, con quien de mis amigos se habían peleado y por qué’”, sostuvo el músico en parte de su declaración indagatoria.

Las palabras del cantante se contradicen con lo que declaró el denunciante. “Elián [por L-Gante], a punta de pistola me dijo que suba a la camioneta con él, si no nos quemaba [en referencia a que sería asesinado] a todos. Nos apuntaba a mis hijos y a mí. Entonces subí”, afirmó el empleado municipal, cuya identidad, por pedido de la Justicia, se mantiene en reserva.

L-Gante, en su indagatoria, puso énfasis en afirmar que los dos empleados de la Municipalidad de General Rodríguez subieron a su camioneta por su propia voluntad. Contó que con el denunciante siempre tuvo una relación como si fuera “su padre” y que el hombre le daba consejos, pero que en los últimos seis meses, cada vez que iba a su casa, era para pedirle dinero y que lo acompañara a las ollas populares para regalar golosinas.

“Peticiones las cuales yo siempre rechacé o dije que no, porque a mí nunca me agradó ni me dio incentivación pertenecer a su campaña”

Después, siempre según el testimonio del denunciante, L-Gante se dirigió a la casa de una compañera de trabajo del empleado municipal. Era la persona, según la denuncia, a los que amigos del músico casi atropellan a la salida de un boliche de General Rodríguez.

“A ella también la hizo subir [a la camioneta], pero no le apuntó con el arma. Me decía que libere a su gente porque me mataba. Yo le decía que no podía hacer nada, pero él me pedía que llame a alguien. En un momento llamó a alguien y dijo ´vayan para la quinta que llevo un paquete que hay que hacer boleta’, en referencia a mí. Seguía diciéndonos que liberemos a la gente, que si no me mataba y después iba a ir a buscar a mi familia. Llamaba a su gente diciendo que iba para la quinta, que tenía que hacer cagar a un gil”, declaró el denunciante.

