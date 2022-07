Río Negro: convocan a una marcha por Agustina Fernández, quien fue diagnosticada con muerte cerebral tras ser torturada en una entradera

El último parte médico de Agustina Fernández, la estudiante de Medicina de 19 años que fue golpeada brutalmente el sábado en medio de un robo en Cipolletti, confirmó tiene muerte cerebral. Con un profundo dolor, sus familiares anunciaron hoy que donarán sus órganos. Además, convocan a una marcha para reclamar justicia y mayor seguridad en esa ciudad de Río Negro.

“En la últimas horas de ayer [por el lunes] se le comenzaron a hacer pruebas, para constatar la presencia de reflejos, y determinar la presencia de actividad cerebral. Desgraciadamente hoy [por ayer] tenemos que decir que no; es muy triste la situación que nos toca vivir”, dijo la directora del Hospital de Cipolletti Pedro Moguillansky, Claudia Muñoz, a Radio LU19.

En declaraciones al diario Río Negro, la Dra. Muñoz dijo: “Cuando Agustina ingresó al hospital ingresó con un cuadro de trauma grave. Las heridas que tenía, las que revestían mayor gravedad eran las que se concentraban en su cabeza”. Y agregó que “luego de conocer la situación charlamos sobre la posibilidad de la donación porque ella era donante expresa por lo cual se comenzó con todo el protocolo para realizar la ablación de órganos, que se realizaría en el transcurso de la mañana”.

La ceremonia que realizaron familiares y amigos de Agustina y vecinos de Cipolletti en el hospitla para pedir por Justicia y mayor seguridad Gentileza

“No entra en mi cabeza, no puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó. A ella l tocó la peor parte, no debía estar ahí [en la casa de su amigo]”, advirtió la madre de Agustina, Silvana Cappello, a varios medios locales que asistieron a la puerta del hospital.

El ataque de los delincuentes

La agresión a Agustina ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda sobre la calle Confluencia al 1300, en un complejo donde ella alquilaba un departamento. La joven se encontraba en la casa de un amigo y vecino, quien había salido para comprar comida ya que cenarían juntos.

Cuando ella se quedó sola en la casa, ubicada en la planta baja del edificio, un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda, la golpeó y escapó con los celulares de ambos y ahorros por un monto de 1000 dólares.

Al regresar su vecino, la encontró inconsciente, ensangrentada tirada en el piso, por lo que llamó a una ambulancia que la trasladó al hospital local donde aún hoy permanece conectada a una máquina para respirar.

Agustina era oriunda de La Pampa y se había radicado en Cipolletti en marzo pasado para iniciar sus estudios universitarios en la carrera de Medicina. Los padres de la joven, al enterarse de lo sucedido, inmediatamente viajaron a Río Negro para estar con ella.

“Está muy comprometida, tiene fracturas, edemas. No es operable. La golpearon, la cortaron. Por el momento no es recomendable ningún traslado, así que continuará en el hospital de Cipolletti”, habían dicho el lunes en declaraciones al Diario de Río Negro.

En tanto, hoy, los familiares convocaron ayer a una manifestación pacífica para pedir justicia y mayor seguridad, según se informó en La Mañana de Neuquén.