Robos en San Isidro: “Por más que los agarremos y encerremos, van a seguir operando”, el duro pronóstico del intendente

Tras los hechos de inseguridad en San Isidro que tuvieron como víctimas a las familias de Valeria Mazza y de Jacinta Grondona, hija del reconocido periodista Mariano Grondona, el intendente local, Ramón Lanús, sostuvo: “Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel”.

Los sospechosos de entrar a robar en la casa de Valeria Mazza

Las palabras de Lanús hacían referencia a la temible banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaba salvajemente y hasta torturaba a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, y cuyos golpes eran planeados desde distintas cárceles donde están detenidos los sindicados líderes de la gavilla.

“Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como estos sigan marcando casas y comandando robos”, dijo Lanús en una entrevista con radio Rivadavia.

Como informó LA NACION, uno de los últimos robos de la banda del Millón, ocurrido el 25 de octubre pasado, terminó con el homicidio de una vecina de Acassuso, María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años. El golpe fue planificado, según los investigadores, por Thiago Sandoval, conocido como Polli y de 18 años, mientras estaba alojado en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el homicidio de Jorge Enrique De Marco, asesinado a golpes durante un robo en su casa de Las Lomas, en San Isidro en marzo del año pasado, el golpe con el que se dio a conocer la organización criminal. Era menor de edad cuando ocurrió el asesinato.

Ramón Lanús, el intendente de San Isidro Matias Rondinella

Además, a otro de los sindicados jefes de la banda, Hugo Castillo San Martín, preso en Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata, le encontraron en su teléfono celular pruebas de que habría marcado como objetivos de sus futuros robos a 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

“Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata- a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

Tras la información sensible obtenida en el teléfono celular de Castillo San Martín, Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación que llevó tras las rejas a gran parte de la organización criminal, le remitió el “listado de los objetivos marcados por el jefe de la banda” al comisario general Lucas Borge, a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense , para que “se establezca si existen en los registros de las dependencias que correspondan a cada jurisdicción hechos delictivos relacionados a dichas propiedades y sus moradores, como así también se adopten las medidas de prevención pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los mismos.

En la citada entrevista, Lanús también hizo referencia a la investigación por el robo que sufrió la familia de Valeria de Mazza en su casa de Acassuso, anteayer al mediodía.

“Pasamos de 500 cámaras de última tecnología a más de 2000. En el caso de Valeria Mazza, gracias a esas cámaras ya tenemos imágenes de los chicos que trataron de meterse” sostuvo el intendente de San Isidro.

Para finalizar, el intendente de San Isidro dijo: “Lo que tenemos es un problema de inseguridad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. No podemos resolverlo por completo porque no tenemos ni la posibilidad de que la policía local tenga arma”.