San Telmo: desalojaron un edificio de la Iglesia Ortodoxa Rusa que estaba usurpado desde 1999

La Policía de la Ciudad recuperó este martes un edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa que estaba usurpado desde 1999. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de la propiedad número 552 devuelta a sus dueños.

En el operativo que se ejecutó en el inmueble, ubicado en Carlos Calvo 538, participaron efectivos de la Policía porteña, personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de equipos de emergencias.

Insólito, pero real. Casi tres décadas reclamando para recuperar algo que ya era suyo.



Este edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa estuvo tomado desde 1999: sus dueños estuvieron más de 25 años intentando recuperarlo. Hacer respetar la propiedad privada es reconocer el trabajo,… pic.twitter.com/t5qBUmuT39 — Jorge Macri (@jorgemacri) January 6, 2026

Según un comunicado del gobierno de la Ciudad, se alojaron ocupantes ocasionales durante años en la propiedad compuesta de dos plantas, un local y más de 10 habitaciones. Además, funcionaba una asamblea barrial vinculada con el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) del dirigente piquetero Raúl Castells.

El sacerdote Alejandro Iwaszewicz, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, agradeció al Gobierno de la Ciudad por el desalojo del edificio que estuvo usurpado durante casi por tres décadas.

“La propiedad estaba ocupada desde hace muchísimos años. Cuando hicieron la toma se dieron cuenta de que había muchas habitaciones libres y comenzaron a romperlas, a violar las cerraduras, a cambiarlas y dejaron entrar a más gente. Fueron vendiendo, alquilando y así hasta el día de hoy”, precisó en un video compartido en X por el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.

Y añadió: “Por eso, hoy recuperar la vivienda me resulta muy gratificante y también esperanzador, porque era como que estabas peleando contra una pared, porque los organismos que tenían que darte la solución o protegerte hacían todo lo contrario”.

El inmueble pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa

En agosto pasado la Ciudad recuperó en San Telmo, en Paseo Colón y San Juan, un predio de 2.500 metros cuadrados ocupado por el MIJD de Castells donde funcionaba irregularmente un campo de deportes.

Desde el gobierno de la Ciudad especificaron que en estos dos últimos años recuperaron el equivalente a más de 200 millones de dólares en propiedades, en el marco de las políticas de orden público. También remarcaron que varios sitios históricos fueron devueltos a los vecinos como la Casa Blaquier en el centro porteño, el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano y la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya.

Destacaron también que estos desalojos se suman a los 13 megaoperativos contra los “18 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra".