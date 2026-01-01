Yesica Loreley Quevedo, la mujer de 41 años que con alcoholemia positiva atropelló y mató a un hombre de 49 en la vía pública el pasado domingo en Tigre, se grabó manejando -conducta prohibida por la ley- en su auto y lo subió a las redes sociales.

El video, que dura casi 40 segundos, lo subió Quevedo a la cuenta de Instagram de su emprendimiento de accesorios de yoga (@lolaquevedo_yoga). El pasado 10 de diciembre, la mujer se grabó manejando y compartió una reflexión sobre el fin de año. “Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil. Todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin”, escribió.

Y agregó: “Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva”.

Video: así se grababa la conductora con alcoholemia positiva que atropelló a mató a un hombre en Nordelta

Según la ley, utilizar el teléfono mientras se conduce está prohibido. Incluso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede imponer una multa de $110.000.

El hecho

Quevedo circulaba en su Jeep Renegade con alcohol en sangre cuando atropelló y mató a Ramón Oscar Olivera en la zona de Nordelta, partido de Tigre. El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando la víctima cruzó la traza y, ya sobre el costado del camino, fue embestida por la camioneta.

El test de alcoholemia de la mujer arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre cuando en territorio bonaerense rige la ley de alcohol cero.

Las cámaras de seguridad situadas en el corredor registraron la secuencia del siniestro. En las imágenes se observa a Olivera cruzar y tomar por el borde de la calzada. Instantes después aparece la Jeep blanca; unos metros antes del impacto, el vehículo muerde la banquina y finalmente golpea a la víctima por la espalda. El video, que forma parte de la causa, respalda la mecánica del choque y la posición de Olivera al momento de ser embestido.

En ese marco, Quevedo fue demorada y luego imputada por homicidio culposo, la figura prevista para muertes ocasionadas por negligencia en el tránsito. Anteayer recuperó la libertad tras el pago de una fianza, decisión que generó indignación en el entorno de la víctima.

Olivera, que el próximo 7 de enero iba a cumplir 50, esperaba su primer hijo: su pareja cursa un embarazo de tres meses. Trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y residía en Malvinas Argentinas.

De acuerdo con los datos aportados por su familia, salía muy temprano desde la casa de su novia, en Grand Bourg, tomaba tres colectivos y caminaba hasta el punto donde lo recogía un compañero para llegar al trabajo.

Tras las primeras actuaciones, el expediente estuvo inicialmente a cargo del fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren, y luego pasó a la órbita del fiscal José Amallo, que conduce la investigación.

La investigación continuará bajo la fiscalía de José Amallo, con la expectativa de que las pericias accidentológicas y los análisis complementarios permitan establecer con claridad la dinámica del siniestro y el grado de responsabilidad de la conductora.