escuchar

Ignacio Pardo, más conocido como Naco Goldfinger, entre 1985 y 1991 fue saxofonista de los Fabulosos Cadillacs. Tiempo atrás estuvo preso por un millonario robo a la contadora de un reconocido restaurante de la zona norte del conurbano bonaerense. También fue acusado de haber ideado un plan para matar al fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari. Ahora sumó un nuevo capítulo en su historial criminal: fue condenado a la pena de ocho años de prisión por el transporte de casi 34 kilos de cocaína de alta pureza que fueron secuestrados flotando en el Río de la Plata, a la altura de Ensenada.

Así lo resolvió el juez Nelson Jarazo, integrante del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de La Plata, en un juicio unipersonal. También fue condenado a la pena de ocho años de prisión Gastón Minin, un comerciante y vecino de Munro, Vicente López. El fiscal Rodolfo Marcelo Molina, representante del Ministerio Público en el debate, había solicitado una condena de 14 años y medio de cárcel para los acusados.

Pardo y Minin habían sido rescatados por los tripulantes de una embarcación cuando flotaban en las aguas del Río de la Plata, a la altura del kilómetro 52. Los náufragos fueron salvados en medio de un severo cuadro de hipotermia a las 7 del 15 de octubre de 2021, tras un fuerte temporal. Poco después, personal de la Prefectura Naval encontró el bolso con la cocaína.

El bolso donde estaban los casi 34 kilos de cocaína prefectura

“Entendemos que la condena es absolutamente arbitraria. Después de conocer los fundamentos, vamos a recurrir la sentencia”, sostuvo a LA NACION el abogado Juan Manuel Casolati, defensor de Pardo.

Una tercera persona, Carlos Cammarota, que para la Justicia acompañaba a Pardo y a Minin en la “empresa criminal”, se ahogó en las aguas del Río de la Plata antes de ser rescatado.

“Se encuentra probado que los tres [Pardo, Minin y Cammarota] se embarcaron en el Río de la Plata en una noche por demás peligrosa, y por ende, no hay otra forma de explicar la presencia de los tres en ese momento y en ese lugar, que vincularlos materialmente con la sustancia secuestrada. A esta conclusión contribuye también la elevada calidad de la droga que, de acuerdo con las reglas de la experiencia y la lógica, desmiente la hipótesis de haber sido ´plantada´ para fraguar el operativo o simular una situación distinta a la que aquí se sostiene”, había sostenido la fiscal federal Ana Russo cuando presentó el requerimiento de elevación a juicio del expediente ante el juez Ernesto Kreplak.

Para Casolati y el abogado Carlos Broitman, defensor de Minin, en el juicio se comprobó que sus asistidos y Cammarota no viajaron juntos y que, en medio del temporal, “hubo dos naufragios distintos”.

“Demostramos y acreditados con absoluta claridad que no había relación entre el bolso donde se secuestró la cocaína y Pardo y Minin”, coincidieron Casolati y Broitman.

Los abogados defensores de los ahora condenados afirmaron que se comprobó que el lugar del hallazgo del bolso con la cocaína fue más lejano de lo que se dijo en la instrucción. Sostuvieron que fue encontrado a 12 kilómetros de donde fueron rescatados Pardo y Minin y en su momento se había afirmado que habían sido solo dos kilómetros.

“Se trató de una condena arbitraria”, afirmó a LA NACION Broitman, quien no descartó hacer una denuncia para que el juez Jarazo sea sometido a un juicio político.

Casolati sostuvo que para vincular a Cammarota con Pardo y Minin personal de la Prefectura Naval puso el teléfono celular del hombre ahogado en la camioneta Toyota Hilux que el exsaxofonista de los Cadillacs y el comerciante de Vicente López habían dejado en el camping El Pajarito, en Ensenada.

“El teléfono celular estaba húmedo porque se lo sacaron de entre las ropas a Cammarota. Si hubiese estado todo el tiempo en la camioneta tendría que haber estado seco”, explicó Casolati.

Ignacio Pardo, exsaxofinista de los Cadillacs Archivo

Dos náufragos y un cadáver

Lo que comenzó con la historia del rescate de dos náufragos derivó en una investigación por narcotráfico. El 15 de octubre de 2021, a las 7, los tripulantes de un práctico que estaba por embarcar en la denominada Zona de Espera y Fondeo de Prácticos - Rada La Plata, en inmediaciones de la boya del kilómetro 52 del Río de La Plata, “visualizaron a dos personas en situación de naufragio, procediendo a su rescate con vida”, según se desprende del expediente judicial.

Poco después, la Prefectura Naval inició una búsqueda para intentar encontrar a Cammarota porque Pardo le avisó que debía estar en el río.

“Si la droga hubiese sido de ellos, habría sido una gran torpeza de Pardo o de Minin, una vez que fueron rescatados, decirles que vuelvan al río para buscar a Cammarota y que tengan la posibilidad de hallar la cocaína”, razonó Casolati.

Según el expediente judicial, a las 8.30, “tripulantes del Guardacosta Lago Colhué divisaron flotando, próximo al lugar de donde fueron rescatados Minin y Pardo, un bolso negro de aproximadamente un metro, el cual contenía en su interior 34 panes, con un peso de 33,490 kilos de una sustancia cuyo reactivo dio positivo de clorhidrato de cocaína”.

Tras ser rescatados, Pardo y Minin fueron trasladados a un hospital de Ensenada. Antes, llegaron a contar que estuvieron a la deriva, en las aguas del Río de la Plata, seis horas. Después, se comprobó que Cammarota se había fugado de la cárcel de Lomas de Zamora en marzo de 2021.

“Las tres personas [por Pardo, Minin y Cammarota] zarparon juntas en el Río de la Plata con destino desconocido pasada la medianoche. En el marco de adversas condiciones climáticas, se habría producido el naufragio de la embarcación Puerto Bemberg, circunstancia en la cual tenían en su poder el bolso con material estupefaciente hallado con posterioridad”; explicó la fiscal federal Russo en su dictamen donde pidió la elevación de juicio.

“Las tres personas [por Pardo, Minin y Cammarota] zarparon juntas en el Río de la Plata con destino desconocido pasada la medianoche. En el marco de adversas condiciones climáticas, se habría producido el naufragio de la embarcación “Puerto Bemberg, circunstancia en la cual tenían en su poder el bolso con material estupefaciente hallado con posterioridad”; explicó la fiscal federal Russo en su dictamen donde pidió la elevación de juicio.

Después de recuperarse del cuadro de hipotermia, Naco Goldfinger fue indagado por el juez Kreplak. El exsaxofonista de los Fabulosos Cadillacs dijo que conocía a Cammarota de un taller de pintura de Ituzaingó. Nada dijo que habían estado alojados en la Unidad 30 del Servicio Penitenciaria Bonaerense (SPB), en General Alvear, donde ambos cumplían una condena por robo.

Sostuvo que en una charla en el taller de pintura le comentó a Cammarota que tenía un astillero (en San Fernado) y forjaron una amistad y que salieron varias veces a probar lanchas.

“El jueves 14 de octubre coordinamos para encontrarnos en mi astillero a probar una lancha. Él llegó con una moto valuada en 10.000 dólares y U$S 3000 [en billetes] que me dejaba por una lancha tracker con motor. Salimos los dos solos a probar la lancha. La bajamos en Tigre, la probamos dos horas aproximadamente en la zona del Delta Las condiciones climáticas hasta las 16 eran favorables, ya pasadas las 16.30 el río se empezó a poner blanco y volvimos. Navegamos una milla. Quise mostrarle el derrotero de boyas. Él me preguntó como hacía para llegar por el río a zona Sur, yo me asomé al estuario del Río de la Plata y le apunté cuál era el derrotero a seguir”, afirmó el exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs.

Según Pardo, en un momento, Cammarota, tomó la decisión de comprarle la lancha. “Me paga y me pregunta dónde había una rampa menos pronunciada para bajar y me dijo que se iba a ir por el agua navegando hasta Ensenada. Él insistía, se quería ir por el agua. Le dije diez veces que no. Me dijo que se iba a ir navegando a zona sur porque la lancha la iba a dejar en Ensenada en un club náutico”, agregó.

Pardo, que en julio de 2020 había recibido la libertad asistida cuando cumplía una condena por robo, recordó que le aseguró a su amigo que “estaba bravo para navegar” porque el viento soplaba a 57 kilómetros por hora (esa tarde hubo un fuerte temporal).

“Llegué a mi casa a las 21.10 y lo fui a buscar porque sabía que Cammarota no sabía navegar y, menos de noche, que es una locura. Antes de salir en búsqueda de Cammarota me había fijado y había bajado el viento, era de riesgo, pero más navegable”, relató Pardo y dijo que fue a buscar a su amigo Minin a su casa de Munro, en Vicente López, porque tenía conocimientos de náutica y sabe nadar.

Pardo explicó que fue hasta Ensenada con su camioneta Toyota Hilux. A las 24, con Minin, a la altura de Punta Lara, en una lancha, comenzaron a navegar para buscar a Cammarota, según el relato del imputado,

“Afilo [sic] la proa hacia la primera boya que vi del canal, calculando que, según las instrucciones que le había dado [a Cammarota] debería estar en la zona, pero nunca lo encontré. El problema es esa zona que es muy abierta. A unas cuatro millas náuticas más o menos, aproximadamente 6 kilómetros, el motor golpea fuerte con algo abajo y me lo vuelca hacia adelante y me desconecta la vía de combustible, entonces, como una mala maniobra, en vez de poner la proa hacia las olas, de la desesperación me tiré atrás a intentar solucionarlo. Mientras Gastón [por Minin] tiró el ancla para no seguir yéndonos. Al irme a popa del barco, me entró una ola, después de esas entraron un par de olas más y se hundió en un minuto aproximadamente”, afirmó en su indagatoria.

Según Pardo, la corriente los llevó hacia el sudeste, en la zona de “práctica y fondeo”. “Entramos a una zona de corriente contra corriente y nos quedamos en un círculo aproximadamente tres horas. A eso de las 6.30, pasó una embarcación. Gritamos desesperados y por suerte las personas nos vieron”, recordó.

En el juicio, según informarón fuentes que presenciaron las audiencias, Pardo repitió lo que dijo en la instrucción. “Manifestó lo que dijo en su momento. Nada de lo que dijo se pudo demostrar que haya sido mentira”, sostuvo Casolati.

A fines de octubre de 2021, el juez Kreplak procesó con prisión preventiva a Pardo y al comerciante de Munro.

Para el juez Kreplak, está probado, según explicó en el auto de procesamiento, que el 15 de octubre pasado Pardo, Cammarota y Minin llegaron al camping El Pajarito, Ensenada, en una camioneta Toyota Hilux. El vehículo tenía un tráiler donde transportaban la lancha Puerto Bemberg, una embarcación tipo tracker negra con motor fuera de borda.

“Una vez allí, descendieron del rodado en cuestión con el objetivo de botar la embarcación dentro del arroyo, a fin de zarpar aguas adentro con destino hasta el momento incierto para la investigación. Unas seis horas más tarde, en lo que coincide con el inicio de esta pesquisa, Minin y Pardo aparecieron flotando con chalecos salvavidas circulares y de cuerpo en la Zona de Espera y Fondeo de Buques en la Rada La Plata”, explicó el magistrado en su resolución.

Los paquetes de cocaína secuestrados en el Río de la Plata PNA

El juez Kreplak afirmó que la versión dada por Pardo fue endeble y, por momentos, “francamente inverosímil”.

En abril próximo se conocerán los fundamentos de la sentencia del juez Jarazo y los abogados de Pardo y Minin tendrán diez días hábiles para presentar la apelación.

Temas Narcotráfico