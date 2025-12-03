Tensión en una protesta del INTI: la policía se enfrenta a los manifestantes

Este miércoles por la mañana, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cortaron un carril de la avenida General Paz frente al organismo estatal, a la altura del partido bonaerense de San Martín, y se enfrentaron a efectivos de la Policía Federal que avanzaron para contener la medida de fuerza y evitar que se expanda sobre más metros de la calzada.

Con un reclamo programado que comenzó cerca de las 11 y acompañados de agrupaciones sociales y gremiales, los manifestantes quemaron neumáticos al costado de la autovía e intercambiaron golpes e insultos con los efectivos de seguridad.

Reclamo de los trabajadores: operativo policial e incidentes en la sede del INTI

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), participa de la medida de fuerza y compartió un video del momento en sus redes sociales. “El Gobierno está tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar. No aceptamos ajustes en el Estado ni recortes en nuestros salarios. Si se avanza en una reforma laboral tiene que ser para beneficiar y no para perjudicar a los trabajadores”, escribió en su cuenta de X.

Las agrupaciones reclaman por la necesidad de suba de salarios; en rechazo a la “reforma laboral regresiva” del gobierno de Javier Milei; para exigir la “inmediata reapertura” de paritarias con una recomposición salarial de emergencia; y contra el intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.

El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia. Además, en un comunicado, desde ATE informaron que rechazan el proyecto de reforma ya que impacta en las modalidades de trabajo de los estatales.

Ante esta situación, adelantaron que las medidas sorpresivas podrían continuar en los próximos días en distintos puntos de la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, así también en todas las provincias del territorio nacional.

La policía frente a los manifestantes. ATE

“Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas cualquier reforma laboral que perjudique a los trabajadores. Atacando los derechos laborales no van a crear ni un solo puesto de empleo nuevo. Para que eso ocurra lo que tienen que hacer es cambiar el programa económico”, aseveró Aguiar.

El dirigente gremial apuntó contra la administración mileísta y consideró que “apuesta al conflicto congelando los salarios durante meses”. “Nunca antes se perdió tanto poder adquisitivo en tan poco tiempo. Tiene que quedar claro que la paz social la tienen que garantizar ellos y no nosotros. Si persisten en no atender las justas demandas de los estatales, la conflictividad seguirá en ascenso”, concluyó.

Según informaron desde el Gobierno, el recorte del 10% en el Estado apunta a los organismos descentralizados, entre los que se encuentran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA y el Enacom.