Tiroteo entre barrabravas y sindicalistas en el hospital de Gonnet: habló uno de los heridos

Horas después del violento enfrentamiento entre barrabravas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes y sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en el Hospital San Roque de la localidad platense de Gonnet, uno de los hombres heridos habló desde el centro de salud donde permanece internado y prometió venganza. “Hay que matarlos a todos”, dijo en un mensaje que parece dirigido a sus compañeros, a los que menciona por sus apodos.

Según consignó el medio local 0221, la persona que habla es Gustavo Ávalos, conocido como “El Melli”. Con vendajes en la cabeza, el hombre malherido relató su versión de los hechos y dejó en claro la escalada de violencia que toma el enfrentamiento y que podría sumar en las próximas horas represalias.

De acuerdo a su testimonio, el ataque fue ejecutado por un grupo vinculado a Iván Tobar, uno de los referentes de la barra de Estudiantes de La Plata y que tendría especial interés en liderar la seccional de la Uocra en la capital bonaerense, un negocio que históricamente estuvo en manos de la familia del exlíder sindical Juan Pablo “Pata” Medina.

“Los vi bajar a todos. Eran muchísimos. Todos con facas, arpones, pistolas, revólveres… Nos cagaron matando a todos, hasta a los que no eran de Gimnasia”, dijo Ávalos sobre la supuesta emboscada. “Los encaré con mis dos facas. Me empecé a pelear con uno y después me agarró otro con una faca grande y me dieron con fierros, me empezaron a matar entre todos”, prosiguió en el relato.

Según Ávalos, Cristian “El Volador” Camilleri, histórico jefe de la barra de Gimnasia y otro de los heridos en el enfrentamiento armado, fue rescatado por una mujer, quien intervino mientras recibía una brutal golpiza. “Estaba como un sapo. Lleno de sangre por todos lados”, dijo.

El hecho ocurrió después del mediodía de este martes tras el ingreso por guardia de una persona con herida de arma blanca. Fue entonces que se produjo un enfrentamiento entre un grupo que se encontraba en la puerta del Hospital San Roque. Desde el centro de salud confirmaron que la pelea dejó seis heridos. Todos fueron atendidos en el lugar y están fuera de peligro.

Estos barras que están destruyendo el hospital, ¿son los mismos que fueron a "bancar a los jubilados"? ¿No serán empleados públicos de alguna municipalidad también? Además, ¿a los tiros y resolviendo internas en un hospital lleno de gente? ¿En serio? https://t.co/dUEibArxja — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 25, 2025

“Hubo un enfrentamiento entre barrabravas y sindicalistas”, informaron por su parte a este diario desde la comisaría 13 de Gonnet. “Asesinos. Cagones. Putos”, fueron algunos de los gritos que se propiciaron los dos grupos identificados con las barras de los clubes más importantes de La Plata mientras se arrojaban proyectiles con armas de fuego y peleaban con armas blancas.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, bajo la carátula de lesiones.

Según pudo saber LA NACION, todo comenzó en el acto de reinauguración de la Plaza San Martín, frente a la gobernación, en calle 50 entre 6 y 7, al que asistió Tobar, referente de una facción de la Uocra y con vínculos con la barra de Estudiantes. Una vez concluido el encuentro, unos 50 integrantes de la barra de Gimnasia, comandados por Camilleri, intentaron emboscarlo. Fue entonces que se desató la pelea.

