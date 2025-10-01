Las familias de Brenda y Morena tras los avances en la investigación del triple crimen: “No nos termina de cerrar”

Federico Celedón, primo, y Antonio, abuelo de Brenda y Morena, dos de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, manifestaron ante LN+ que las familias descreen del liderazgo de “Pequeño J”: “Es un perejil”
“Sentimos mucho alivio. Como dijo mi abuelo: esto es paso a paso, pero todavía falta”. Eso manifestó Federico Celedón, primo de Brenda del Castillo y Morena Verri, dos de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, al referirse, en los estudios de LN+, a la reciente detención de “Pequeño J”. Sobre el supuesto líder narco, Celedón agregó: “Para nosotros, es un perejil. No nos termina de cerrar”.
Para justificar sus dudas sobre “Pequeño J”, Celedón dijo que “es muy joven” y “de muy baja estatura”. “Si fuera una persona más alta y de nacionalidad argentina, quizás te lo podría creer un poco más. Pero bueno, ojalá “Pequeño J” sea el culpable, así terminamos esta pesadilla“, subrayó el primo de Brenda y Morena.
Consultado sobre las posturas familiares respecto a los avances judiciales, Celedón remarcó: “Nosotros consideramos que el caso debe pasar al fuero federal, pero el abogado de la familia de Lara no”.
Sobre el principal acusado de perpetrar el crimen, agregó: “Me hace mucho ruido que hayan encontrado a “Pequeño J” durmiendo en un camión de pescados. Si él y [Martín] Ozorio fueran tan pesados, deberían estar subiéndose a un avión y yéndose al otro punto del planeta, no escapándose así, como ratas”.
Qué dijo el abuelo
En consonancia con lo declarado por Celedón, Antonio profundizó el escepticismo familiar. En palabras del abuelo de Brenda y Morena, “es muy difícil que un chico de 20 años maneje una red [de narcos]” y que “puede haber otros responsables”.
Consultado sobre lo que dijo el propio “Pequeño J” al ser detenido, expresó sin rodeos: “Nadie se va a hacer cargo de un delito así”, mientras se mostró “un poco más aliviado” sobre los resultados que tuvo en las últimas horas la investigación.
En ambas exposiciones, los familiares de Brenda y Morena insistieron en que, si bien son oriundos de un barrio humilde y trabajador, “las chicas nunca se metieron en el mundo de la droga”. Según Celedón, “fueron presas de la plata fácil”.
“Ojalá este crimen se un punto de quiebre para mejorar la sociedad”, concluyeron Federico y Antonio.
