Tragedia en un cumpleaños de 15: un joven murió apuñalado al intentar frenar una violenta disputa
El hecho ocurrió el domingo por la madrugada y la víctima era el primo hermano de la cumpleañera; la sospechosa se entregó voluntariamente y está detenida
- 3 minutos de lectura'
Lo que debió ser uno de los días más felices para una cumpleañera de 15 y su familia terminó en una terrible tragedia. Un grupo de personas que se presentó sin invitación a la fiesta generó una pelea y el primo hermano de la joven, identificado como Jorge Aníbal Acevedo, recibió una puñalada mortal mientras intentaba separar a los involucrados. La sospechosa, de 20 años de edad, se entregó al día siguiente y permanece detenida.
El hecho ocurrió en la madrugada de domingo sobre calle Alvear al 540, en Villa Ángela, Chaco. Todo transcurría con normalidad hasta que llegaron al frente del lugar la presunta asesina, Milagros Cardozo, acompañada de tres hermanas, su madre y un grupo de amigos.
“Se acercan a reclamar por un joven que estaba dentro del lugar y en ese momento sale el padre de la nena de 15 y les dice que se retiren. Iniciaron una discusión y después la banda comenzó a tirarles cascotes”, explicó el fiscal a cargo de investigar el hecho, Sergio Ríos, en conferencia de prensa.
Tras el ataque, los participantes de la fiesta empezaron a salir del salón, entre ellos Acevedo, y se armó una pelea. “El quiere separar y al ponerse en el medio, y sin mediar palabra, Milagros le aplicó una puñalada mortal en el lado derecho de la zona torácica con un cuchillo Tramontina nuevo, perforando uno de los pulmones”, precisó el fiscal.
El joven de apenas 24 años fue trasladado inmediatamente por sus familiares al hospital local. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de los médicos, falleció. “Desde el puntazo ya estaba empezando a morir”, afirmó el fiscal.
Por el hecho quedaron detenidas en primera instancia dos de las hermanas de la presunta asesina, quienes fueron liberadas horas después. Además, en el lugar de los acontecimientos se halló “un cuchillo tipo serrucho con cabo negro y un arma de fabricación casera (’tumbera’)”, según informó la Policía de Chaco.
En tanto, el mismo domingo se entregó en forma voluntaria y acompañada por su abogado, Cardozo. De acuerdo a Ríos, cuenta con antecedentes: dos causas en trámite asociadas a drogas y un ataque a cuchillazos que le perpetró cuando tenía 15 años a una mujer, madre de la hija de su novio de entonces.
“Este hecho se produce por la cultura de la violencia. No fue a resolver ningún conflicto. Esta chica fue a matar. Tenemos material probatorio suficiente y una testigo que observó el asesinato”, dijo el fiscal.
Otras noticias de Chaco
Duro relato de una adolescente de Vicente López. “Tenía miedo de que me vieran como una pibita privilegiada que iba a hacer caridad”
“Todo puede ser posible”. El sueño que quiere concretar la maestra argentina que fue elegida como finalista del premio al mejor docente del mundo
Aliado de Milei. Tras una reunión con Santilli, el chaqueño Zdero apoyó el proyecto oficial de reforma laboral
- 1
Hallan muerta a una mujer que buscaban desde el martes y analizan si fue un homicidio o un suicidio
- 2
Búsqueda desesperada de la hermana de Marcos Acuña en Neuquén
- 3
Discutió con un colectivero y fue a buscarlo, pero se confundió y le pegó a otro chofer
- 4
La Plata: discutió con su pareja, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló