Tragedia en un cumpleaños de 15: un joven murió apuñalado al intentar frenar una violenta disputa

Lo que debió ser uno de los días más felices para una cumpleañera de 15 y su familia terminó en una terrible tragedia. Un grupo de personas que se presentó sin invitación a la fiesta generó una pelea y el primo hermano de la joven, identificado como Jorge Aníbal Acevedo, recibió una puñalada mortal mientras intentaba separar a los involucrados. La sospechosa, de 20 años de edad, se entregó al día siguiente y permanece detenida.

El hecho ocurrió en la madrugada de domingo sobre calle Alvear al 540, en Villa Ángela, Chaco. Todo transcurría con normalidad hasta que llegaron al frente del lugar la presunta asesina, Milagros Cardozo, acompañada de tres hermanas, su madre y un grupo de amigos.

“Se acercan a reclamar por un joven que estaba dentro del lugar y en ese momento sale el padre de la nena de 15 y les dice que se retiren. Iniciaron una discusión y después la banda comenzó a tirarles cascotes”, explicó el fiscal a cargo de investigar el hecho, Sergio Ríos, en conferencia de prensa.

El cuchillo que secuestró la Policía

Tras el ataque, los participantes de la fiesta empezaron a salir del salón, entre ellos Acevedo, y se armó una pelea. “El quiere separar y al ponerse en el medio, y sin mediar palabra, Milagros le aplicó una puñalada mortal en el lado derecho de la zona torácica con un cuchillo Tramontina nuevo, perforando uno de los pulmones”, precisó el fiscal.

El joven de apenas 24 años fue trasladado inmediatamente por sus familiares al hospital local. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de los médicos, falleció. “Desde el puntazo ya estaba empezando a morir”, afirmó el fiscal.

Por el hecho quedaron detenidas en primera instancia dos de las hermanas de la presunta asesina, quienes fueron liberadas horas después. Además, en el lugar de los acontecimientos se halló “un cuchillo tipo serrucho con cabo negro y un arma de fabricación casera (’tumbera’)”, según informó la Policía de Chaco.

La sospechosa se entregó al mediodía del domingo

En tanto, el mismo domingo se entregó en forma voluntaria y acompañada por su abogado, Cardozo. De acuerdo a Ríos, cuenta con antecedentes: dos causas en trámite asociadas a drogas y un ataque a cuchillazos que le perpetró cuando tenía 15 años a una mujer, madre de la hija de su novio de entonces.

“Este hecho se produce por la cultura de la violencia. No fue a resolver ningún conflicto. Esta chica fue a matar. Tenemos material probatorio suficiente y una testigo que observó el asesinato”, dijo el fiscal.