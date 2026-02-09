Trece años después de un siniestro vial ocurrido en la ruta nacional N.° 5, la Justicia ordenó que el conductor responsable indemnice con $2350 millones a la familia de un hombre que murió tras el impacto de un mueble mal asegurado contra su vehículo. El monto podrá incrementarse por intereses y actualizaciones.

El anteúltimo día de 2025, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes confirmó el fallo de primera instancia y concluyó que el hecho se produjo por el deficiente estibaje de la carga y la falta de un seguro específico para el transporte de mercadería, según la resolución a la que accedió LA NACION.

El episodio ocurrió el 4 de diciembre de 2012, a la altura del kilómetro 127,7 de la traza, cerca de la ciudad bonaerense de Suipacha. Diego Martín Tufillaro, entonces subcomisario, circulaba con un respaldo de cama en la caja de su camioneta. En plena marcha, el mueble se desprendió, cruzó de carril y atravesó el parabrisas de una Toyota Hilux que venía en sentido contrario, según el medio La Razón de Chivilcoy.

El objeto impactó de lleno contra el conductor del otro vehículo, Pablo Binetti, de 44 años, titular de la Cooperativa de Vivienda de Luján y accionista de dos empresas, quien murió en el acto a raíz de un fuerte golpe en la cabeza.

Transportaba un mueble mal atado en su camioneta, se desprendió y mató a otro conductor: millonaria indemnización. Gentileza: La Razón de Chivilcoy

La investigación penal determinó que el respaldo había sido comprado poco antes del accidente. En agosto de 2019, la aseguradora San Cristóbal informó ante la Justicia que el demandado tenía contratado un seguro automotor para su camioneta Amarok, pero no contaba con cobertura sobre la carga transportada, que fue la causante del fatal impacto.

La sentencia estableció el monto indemnizatorio discriminado en distintos rubros, entre ellos el valor de la vida perdida, daño moral y psíquico, tratamiento psicológico y daños materiales.