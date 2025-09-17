Trata de personas: desbarataron en Salta a una red que explotaba sexualmente a adolescentes a la salida de un colegio

Una denuncia de un grupo de madres de Salta destapó una presunta red de explotación sexual de menores que operaba en las cercanías de un colegio secundario y captaba a menores a la salida. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a cuatro sospechosos y secuestró computadoras, celulares, marihuana, discos duros, lencería erótica y un vehículo, mientras que la Unidad Fiscal Federal local, a cargo de Eduardo Villalba, está trabajando en la causa.

Según informó el medio El Tribuno, las entrevistas realizadas a través de la Cámara Gesell registraron que un remisero de 63 años era el encargado de captar y llevar a las adolescentes a hoteles y otros puntos donde otros hombres pagaban a cambio de encuentros íntimos. En tanto, testimonios del hecho informaron que los clientes además ofrecían alcohol y drogas previo a los abusos.

La investigación inició a raíz de denuncias que presentaron madres del colegio que estaban preocupadas por movimientos de dinero y conversaciones sospechosas en los celulares de sus hijas. “Fuiste a la cita programada”, encontró una de ellas en un chat en el que una persona le realizó una transferencia y envió una propuesta para incluir a su hermana menor, de 12 años.

A su vez, otra familia acusó que un compañero de curso intentaba convencer a dos adolescentes de 13 y 16 años de tener un encuentro sexual con el remisero a la salida del colegio. “Tengo un amigo que quiere con vos, es ese hombre de ahí“, les comentó el chico, que además habría dicho que le pagarían 200 mil pesos. También afirmó que por un beso la tarifa sería de $60.000 y él se quedaría con la mitad a modo de comisión.

Un remisero de 63 años es acusado como el organizador de los encuentros íntimos El Tribuno

La Policía de Seguridad Aeroportuaria recopiló los datos y testimonios y efectuó cinco allanamientos en distintos domicilios. Por su parte, la fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar posibles nuevas víctimas y otros responsables del caso.



