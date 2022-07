Triple choque en Palermo: un conductor que trató de escapar y fue detenido por un taxista, se tomó una gaseosa antes del test de alcoholemia

Un conductor supuestamente alcoholizado produjo un triple choque durante la madrugada del domingo en Palermo. Al intentar escapar, el automovilista fue detenido por un taxista que presenció el impacto. Con la visibilidad reducida por una densa niebla y con el celular en su mano, se cree que el joven de 25 años, todavía no identificado, habría perdido el control de su auto por el estado de embriaguez.

Una de las personas afectados por el siniestro ocurrido entre las avenidas Scalabrini Ortiz y Córdoba, fue trasladada a un hospital por una fractura en su brazo, mientras que otro de los conductores sufrió una leve contusión en al cabeza, pero se encuentra fuera de peligro. El causante del suceso, aparentemente alcoholizado intentó beber una gaseosa antes de que la Policía de la Ciudad le realice el test de alcoholemia.

Triple choque en Scalabrini Ortiz y Córdoba

El choque se habría provocado tras una maniobra en la que el conductor supuestamente alcoholizado habría encerrado a otro de los vehículos impactados y, en consecuencia, perdió el control del rodado e impactó contra otro auto, al que le produjo serios daños en la parte trasera.

Los automovilistas de los vehículos implicados dialogaron con el cronista de LN+ en el lugar y comentaron lo sucedido. “Estaba estacionado esperando el semáforo y siento un latigazo que me movió la cabeza”, explicó un conductor de remises por aplicaciones que volvía a su casa luego de trabajar. “El latigazo me produjo dolor de cabeza y en la pierna”, pero aclaró que no fue nada grave. Aunque insistió que el conductor que produjo el choque “está alcoholizado”. Su vehículo quedó gravemente dañado en la parte del baúl. La magnitud del impacto fue tal que dejó al descubierto la bomba de gas.

“Para mí estaba con el celular”, denunció el ocupante del tercer vehículo, que sufrió daños leves en la zona del paragolpes delantero. “Éramos cinco en el auto, y estábamos estacionados en el cordón de la vereda”, indicó. A su vez, relató que no sabe identificar si el choque se produjo primero contra su auto y o contra el del semáforo.

“Cuando lo fuimos a buscar, lo paró un taxi que venía atrás nuestro porque se quiso escapar, y cuando le pedíamos los datos no encontraba el celular; lo tenía en la mano y seguro se le escapó cuando chocó”, desarrolló el dueño del vehículo impactado.

La Policía de la Ciudad espera la llegada de los agentes de tránsito para realizar el debido control de alcoholemia e identificar si el sujeto que provocó el incidente estaba alcoholizado o no.