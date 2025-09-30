Triple crimen de Florencio Varela: cómo es la intensa búsqueda de “Pequeño J” y los otros tres prófugos

La investigación en torno al triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez registra actualmente siete detenidos y cuatro prófugos, entre los que se contabilizada al traficante peruano, alias “Pequeño J”, y a su ladero, Matías Agustín Ozorio, un joven argentino de 28 años, sobre quienes pesa una orden de captura nacional e internacional. En las últimas horas se sumaron también otros dos sospechosos que son intensamente buscados: se trata de “El Rengo Nico”, que habría estado en la casa del horror, y otra persona más cuya identidad no trascendió.

Triple crimen: la situacion de los detenidos y profugos

La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, se centra en un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico.

Noticia en desarrollo