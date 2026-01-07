Un camillero le robó $70.000 a una paciente, quiso escapar y lo atraparon

Un camillero le robó $70.000 a una paciente en un hospital de La Plata, fue sorprendido in fraganti y quiso escapar, pero finalmente fue arrestado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Quedó detenido en la comisaría 2a. de la capital provincial y fue imputado por el delito de “hurto en grado de tentativa”.

El episodio ocurrió en el Hospital Interzonal General de Agudos Rodolfo Rossi. Según informaron fuentes policiales, la víctima, de 60 años, había asistido al establecimiento el lunes a la tarde para someterse a un estudio.

La mujer dejó sus pertenencias en una habitación que le concedieron y al volver del examen médico descubrió al hombre robando sus pertenencias.

La damnificada gritó y advirtió a las autoridades. La alarma temprana llegó por la vía del servicio de la Policía Adicional (Polad), agentes que cede la fuerza bonaerense para el custodio de organismos oficiales o entidades privadas.

El hombre de 46 años intentó escapar utilizando las instalaciones del establecimiento, pero los efectivos llegaron a tiempo y lo arrestaron. Durante la requisa hallaron los $70.000 robados en una de sus medias.

La detención estuvo a cargo de agentes del Comando de Patrullas de La Plata, quienes luego trasladaron al ladrón a la comisaría 2a., situada sobre la avenida 38 y calle 8, a metros de la plaza Olazábal.

La causa quedó caratulada como “hurto en grado de tentativa” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial La Plata, cuya titular es la fiscal Ana Medina.